Лыжи. Кубок России. Смирнова, Каличева, Пеклецова, Кулешова, Сорина, Фалеева пробегут гонку на 10 км свободным стилем
12 декабря на Кубке России по лыжным гонкам женщины пробегут 10 км свободным стилем.
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Женщины
10 км, свободный стиль
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
23. Анастасия Игнатьева
24. Алеся Рушенцева
25. Алена Баранова
26. Лариса Рясина
31. Алиса Жамбалова
33. Татьяна Сорина
35. Дарья Непряева
38. Екатерина Мегедь
40. Дарья Рогозина
41. Елизавета Маслакова
43. Мария Истомина
45. Лидия Горбунова
48. Екатерина Евтягина
49. Арина Каличева
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем