Лыжи. Кубок России. Смирнова, Каличева, Пеклецова, Кулешова, Сорина, Фалеева пробегут гонку на 10 км свободным стилем

12 декабря на Кубке России по лыжным гонкам женщины пробегут 10 км свободным стилем.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

23. Анастасия Игнатьева

24. Алеся Рушенцева

25. Алена Баранова

26. Лариса Рясина

29. Елизавета Пантрина

31. Алиса Жамбалова

32. Анастасия Прокофьева

33. Татьяна Сорина

34. Анастасия Доценко

35. Дарья Непряева

37. Анастасия Фалеева

38. Екатерина Мегедь

39. Анастасия Кулешова

40. Дарья Рогозина

41. Елизавета Маслакова

43. Мария Истомина

45. Лидия Горбунова

47. Евгения Крупицкая

48. Екатерина Евтягина

49. Арина Каличева

51. Екатерина Смирнова

Полный старт-лист – здесь.