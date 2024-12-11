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Лыжи. Кубок России. Смирнова, Каличева, Пеклецова, Кулешова, Сорина, Фалеева пробегут гонку на 10 км свободным стилем

12 декабря на Кубке России по лыжным гонкам женщины пробегут 10 км свободным стилем.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

3-й этап 

Чусовой

Женщины

10 км, свободный стиль 

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Старт-лист 

23. Анастасия Игнатьева 

24. Алеся Рушенцева 

25. Алена Баранова 

26. Лариса Рясина 

29. Елизавета Пантрина 

31. Алиса Жамбалова 

32. Анастасия Прокофьева 

33. Татьяна Сорина 

34. Анастасия Доценко 

35. Дарья Непряева 

37. Анастасия Фалеева 

38. Екатерина Мегедь 

39. Анастасия Кулешова 

40. Дарья Рогозина 

41. Елизавета Маслакова 

43. Мария Истомина 

45. Лидия Горбунова 

47. Евгения Крупицкая

48. Екатерина Евтягина 

49. Арина Каличева 

51. Екатерина Смирнова 

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoДарья Непряева
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoАлиса Жамбалова
Анастасия Доценко
logoАнастасия Фалеева
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoМария Истомина
logoЕвгения Крупицкая
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Смирнова
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Елизавета Маслакова
Дарья Рогозина
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Арина Каличева
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Екатерина Мегедь
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Екатерина Евтягина
logoАлена Баранова
Алеся Рушенцева
Лариса Рясина
Анастасия Игнатьева
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