Ски-альпинистка Прохорова: «Хочу этот сезон провести больше по фану, бежать то, что нравится. Я очень устала морально, куча травм»

Ски-альпинистка Прохорова не будет получать нейтральный статус.

Российская лыжница ски-альпинистка Варвара Прохорова не будет получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях в текущем сезоне. Она не планирует участвовать в Кубке мира.

«Я хочу этот сезон больше по фану провести, бежать то, что будет нравиться. Я очень устала морально, куча травм за последние пару сезонов. Поэтому я хочу немного перекурить, чтобы дальше выступать. Очень тяжело себя ощущаю.

Чувствую, что начинаю на что-то целенаправленно готовиться, и начинает просто тошнить от всего этого. Понимаю, что это временное состояние. Мне нужно просто немного отдохнуть и набраться положительных эмоций, да и глобально активный режим поддерживать, чтобы форму не терять», – сказала Прохорова.

Сегодня Прохорова выступит на «челленджере» в Бад-Гаштайне в Австрии в рамках марафонской серии Ski Classics . Она пробежит гонку в составе марафонской команды Ski Willy.

«Меня ведь из команды никто не убирал. Мы так и остались в прекрасных отношениях, постоянно были на связи. Когда я ездила на этап Кубка мира по ски-альпинизму в Шладминг, то виделась со всеми друзьями-знакомыми. Вот и сейчас я тренировалась в Италии, но без конкретных планов. И от моих австрийских друзей поступило предложение пробежать челленджер.

Подумала – почему бы и нет? За четыре часа доехала на поезде в Австрию. Только дистанцию выбрала не 30, а 15 км. Эта гонка не входит в Pro-тур и проходит не под эгидой FIS .

Если честно, я немного сомневалась, так как мало тренировок провела именно на беговых лыжах, все-таки была заточена на ски-альпинизм. Успела пообщаться с теми ребятами, с которыми пересекалась, когда сама бегала марафоны. В частности, с норвежцами – приветливые, никаких проблем в общении. Я уж не говорю про девочек, которые в нашей команде.

Все очень дружелюбны. При желании можно и в марафонскую серию вернуться, вопрос только в статусе. Не уверена, что готова делать это в текущем сезоне. Во всяком случае в первой его половине.

Возможно, пробегу еще несколько «челленджеров», потренируюсь, а потом уже решать буду. От предстоящей гонки хочу просто удовольствие получить, а еще поддержать таким образом Савелия Коростелева и Дашу Непряеву. Мы все очень соскучились по международным стартам», – отметила Прохорова.

