Кулешова о прошедшем сезоне: «Я считаю, что доказала, что ни в какой другой лиге Степанова не бегает»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Анастасия Кулешова (Седова) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Анастасия Кулешова высказалась о соперничестве с Вероникой Степановой.

В прошедшем сезоне Кулешова одержала шесть побед и заняла девять призовых мест в личных гонках на российских турнирах. 

— Ты ожидала таких классных результатов в завершившемся сезоне?

— Конечно. Когда готовимся, мы же все равно прорабатываем какие-то задачи, ставим цели, планы. Это естественно. Ну и в принципе для спортсмена это нормально, ждать от себя высоких результатов. Не буду говорить за всех, но каждый спортсмен, который находится в сборной, хочет выигрывать и побеждать.

— До тебя доходили слова Елены Валерьевны Вяльбе о том, что Вероника Степанова бегает в другой лиге и соперниц у нее в нынешнем составе сборной нет? Она их не раз повторяла.

— Это ее мнение, я уважаю мнения всех людей, принимаю их. Если Елена Валерьевна так считает, то и хорошо. Я же просто буду доказывать, что это не так.

Давайте просто посмотрим на прошедший сезон. Я считаю, что доказала, что ни в какой другой лиге Вероника не бегает. Да, она универсальный спортсмен. Это ее превосходство надо мной в нынешнее время. Но не знаю, как будет дальше. Посмотрим.

Потому что действительно мы не знаем, как бы бегали, если бы были на международных соревнованиях. Потому что там абсолютно всё по-другому.

— А что именно там по-другому?

— Там и настрой другой, и атмосфера другая. Чисто психологический момент тоже очень влияет. Не могу сказать, тяжелее или проще бегать только в России, но немножечко по-другому там все именно в психологическом аспекте.

Когда выходишь на старт, то уже, соответственно, настраиваешь себя на соперниц. То есть здесь я выхожу и настраиваю себя на Веронику, Таню Сорину, Лизу Пантрину и всех остальных девочек, а там, понятное дело, уже буду себя настраивать на других спортсменок. На международных стартах ты настраиваешь себя чуть иначе и бежишь тоже чуть иначе, — сказала Кулешова. 

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3 комментария
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У Кулешовой на дистанции 7 побед + 8 подиумов, у Степановой 9 побед + 6 подиумов. Настя не сильно хуже на дистанции смотрелась, а в длинных гонках даже лучше, но у Вероники намного сильнее результаты в спринте, плюс за счёт сильного финиша и в масс-стартах проще побеждать.
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вспоминается любопытная гонка в гору - вот там тоже случилась немножко другая лига)
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Лыжи,есть куда развивать.И самое главное есть основа для этого.Гонка в гору это топ.Степанова однозначно среди лидеров мировых лыж,и ещё добавит.Кулешова сильна,тут вопросов нет.
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