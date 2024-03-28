Елена Вяльбе: «С учетом таланта Степановой при должном настрое она должна обыгрывать всех, в том числе и Кулешову»

Елена Вяльбе назвала Веронику Степанову очевидным лидером сборной.

– У женщин по две золотые медали национального чемпионата у и у бронзового призера Пхенчхана-2018 Анастасии Кулешовой. Когда после командного спринта вы сказали, что Степановой не с кем соревноваться, то имели в виду только эту дисциплину или чемпионат в целом?

– В целом. С учетом ее таланта, при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову.

– Это очевидный лидер сборной?

– Конечно.

– Степановой только 23 года. Верно ли впечатление, что в России выросла целая группа сильных молодых лыжниц, ровесниц Вероники и еще младше? Это, в частности, , , , . Только 18 недавно исполнилось Алине Пеклецовой.

– Есть еще столь же молодая Катя Никитина. Выделять никого не буду, но у нас реально хорошая скамейка из девчонок, которым от 18 до 23 лет. Они не дают почивать на лаврах нашим опытным мастерам. У мужчин, кстати, схожая ситуация.

Притом заметьте, мы считаем зрелой спортсменкой 29-летнюю Кулешову, хотя раньше в ее возрасте лыжницы только начинали раскрываться, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.