Елена Вяльбе: «С учетом таланта Степановой при должном настрое она должна обыгрывать всех, в том числе и Кулешову»
Елена Вяльбе назвала Веронику Степанову очевидным лидером сборной.
– У женщин по две золотые медали национального чемпионата у Вероники Степановой и у бронзового призера Пхенчхана-2018 Анастасии Кулешовой. Когда после командного спринта вы сказали, что Степановой не с кем соревноваться, то имели в виду только эту дисциплину или чемпионат в целом?
– В целом. С учетом ее таланта, при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову.
– Это очевидный лидер сборной?
– Конечно.
– Степановой только 23 года. Верно ли впечатление, что в России выросла целая группа сильных молодых лыжниц, ровесниц Вероники и еще младше? Это, в частности, Елизавета Пантрина, Анастасия Фалеева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая. Только 18 недавно исполнилось Алине Пеклецовой.
– Есть еще столь же молодая Катя Никитина. Выделять никого не буду, но у нас реально хорошая скамейка из девчонок, которым от 18 до 23 лет. Они не дают почивать на лаврах нашим опытным мастерам. У мужчин, кстати, схожая ситуация.
Притом заметьте, мы считаем зрелой спортсменкой 29-летнюю Кулешову, хотя раньше в ее возрасте лыжницы только начинали раскрываться, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Вероника - это Ника.
И конечно это лучшая популяризация лыж, а не то что у политрука белорукиной - вместо гонок разъезды с лекциями на тему " как прекрасны эти лыжи". Языком трясти - не хозяйство вести. Толку от ее сотрясания воздуха, насквозь лживого и лицемерного.
Уровень Степановой абсолютно конкурентен нынешнему кубку мира, при том, что у женщин конкуренция серьезная; в отличии от мужиков, у которых тотальный развал и деградация.
По поводу бреда. Механический раздел физики Вам тоже бредом кажется. И здесь я не в претензии, у каждого свое образование и тяга к знаниям. Во внутренней кухне лыжного спорта Вы несомненно разбираетесь лучше меня, раз сами лыжник, но вот по поводу статистики и биомеханики имею наглость иногда поспорить.
На каждую, не значит, что на любую. На каждую, в которой принимает участие. На 50 км классикой Степанова пока не претендует не то, что на лидерство, а и просто на участие.
На основных стартах на дистанции Кулешова:
2, 1, 3, 1, 1
Степанова: 1, 2, 18.
Это явно перевешивает 39 баллов отставания Кулешовой в дистанционном зачёте КР.
Опять же Вяльбе про потенциал высказалась.
После горы?