Елена Вяльбе: «С учетом таланта Степановой при должном настрое она должна обыгрывать всех, в том числе и Кулешову»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Анастасия Кулешова (Седова) Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Лыжи

Елена Вяльбе назвала Веронику Степанову очевидным лидером сборной.

– У женщин по две золотые медали национального чемпионата у Вероники Степановой и у бронзового призера Пхенчхана-2018 Анастасии Кулешовой. Когда после командного спринта вы сказали, что Степановой не с кем соревноваться, то имели в виду только эту дисциплину или чемпионат в целом?

– В целом. С учетом ее таланта, при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову.

– Это очевидный лидер сборной?

– Конечно.

– Степановой только 23 года. Верно ли впечатление, что в России выросла целая группа сильных молодых лыжниц, ровесниц Вероники и еще младше? Это, в частности, Елизавета Пантрина, Анастасия Фалеева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая. Только 18 недавно исполнилось Алине Пеклецовой.

– Есть еще столь же молодая Катя Никитина. Выделять никого не буду, но у нас реально хорошая скамейка из девчонок, которым от 18 до 23 лет. Они не дают почивать на лаврах нашим опытным мастерам. У мужчин, кстати, схожая ситуация.

Притом заметьте, мы считаем зрелой спортсменкой 29-летнюю Кулешову, хотя раньше в ее возрасте лыжницы только начинали раскрываться, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

24 комментария
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Странно, Кулешова до декрета бегала на куда более высоком уровне дистанционные гонки на КМ и ГС, чем Степанова до отстранения. Кулешова всё же призёр ЭКМ, и на классике, и на коньке, и продолжала прогрессировать. И классикой уж точно по потенциалу не слабее Степановой. И вообще в лыжах работает только сравнительный анализ, а в этом сезоне Кулешова бежит дистанционные гонки на том же уровне, что Степанова, а во второй половине даже сильнее.
+12
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+12
Ответ Rygeek
9:5 ведет по победам ведет Степанова на дистанционных гонках в этом сезоне.
А по рейтингу в дистанционных гонках Кулешова- 1090, а у Степановой- 848. А это как раз про стабильность и уровень.
+7
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+6
Ответ Биатлонная зима
Видимо не хочется быть Вике на 1- месте, в отличие от Большого. Она бережет здоровье
Вика - это Виктория.
Вероника - это Ника.
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0
+4
Да, талантов уйма. А сколько ещё даже не пытались соревноваться, в силу многих причин
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0
+3
Степа офигенная, очень зрелищно гоняется выгодно отличаясь этим даже от СанСаныча, который весь сезон играет в почетного академика.

И конечно это лучшая популяризация лыж, а не то что у политрука белорукиной - вместо гонок разъезды с лекциями на тему " как прекрасны эти лыжи". Языком трясти - не хозяйство вести. Толку от ее сотрясания воздуха, насквозь лживого и лицемерного.

Уровень Степановой абсолютно конкурентен нынешнему кубку мира, при том, что у женщин конкуренция серьезная; в отличии от мужиков, у которых тотальный развал и деградация.
+7
-5
+2
Ответ SkierNSK
Странно, Кулешова до декрета бегала на куда более высоком уровне дистанционные гонки на КМ и ГС, чем Степанова до отстранения. Кулешова всё же призёр ЭКМ, и на классике, и на коньке, и продолжала прогрессировать. И классикой уж точно по потенциалу не слабее Степановой. И вообще в лыжах работает только сравнительный анализ, а в этом сезоне Кулешова бежит дистанционные гонки на том же уровне, что Степанова, а во второй половине даже сильнее.
Так потому что Степанова только после отстранения и стала силу набирать, в силу возраста
+2
-1
+1
Ответ SkierNSK
А в прошлом году она бежала 30 км классикой, значит претендовала и должна была побеждать? Что за бред Вы несёте? Вяльбе сказала про весь чемпионат, про все гонки.
Вяльбе сказала то, что сказала. При тех результатах, что были по сезону, Степанова могла и должна была обыгрывать всех и на конкретно прошедшем чемпионате России. С учетом таланта. Но и с учетом готовности в данный момент. Я ничего странного в словах Вяльбе про лидерство не вижу, Вы видите. Ну и на здоровье.
По поводу бреда. Механический раздел физики Вам тоже бредом кажется. И здесь я не в претензии, у каждого свое образование и тяга к знаниям. Во внутренней кухне лыжного спорта Вы несомненно разбираетесь лучше меня, раз сами лыжник, но вот по поводу статистики и биомеханики имею наглость иногда поспорить.
+1
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+1
Ответ SkierNSK
Вы невнимательно читаете и Вяльбе, и меня. Помимо лидерства в сборной, Вяльбе сказала, что у Степановой потенциально нет соперниц на ЛЮБОЙ дистанции, я спорю лишь с этим. 50 км классикой, Степанова как сейчас ни готовься, не выиграет. Степанова сейчас явно сильнее только на коньковой разделке, при этом главную коньковую разделку сезона Вероника проиграла Кулешовой. Да, Степанова сейчас явный лидер, но пока больше засчёт спринтерских качеств, а не дистанционных, которые у них с Кулешовой на данный момент примерно равны: Вероника чуть сильнее коньком, Настя - классикой. И про прогресс посмотрим, гадать тут не работает: любая травма, болезнь или перетрен и всё. Про потолок у Кулешовой тоже очень спорно.
"С учетом ее таланта, при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову."
На каждую, не значит, что на любую. На каждую, в которой принимает участие. На 50 км классикой Степанова пока не претендует не то, что на лидерство, а и просто на участие.
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Ответ SkierNSK
Речь была про дистанционные гонки, где у Кулешовой на Спартакиаде и ЧР 3 победы, серебро и бронза, у Степановой победа и серебро. У Вас проблемы с математикой?🤦
Высшая математика сдана на твердую четверку в свое время, не беспокойтесь. Я просто не пойму, зачем Вы так упорно непонятный рейтинг по дистанциям на ГС продвигаете? Что он показывает? Ничего абсолютно. Сделали свой вывод о лидерстве по количеству медалей на дистанционных гонках на ЧР и Спартакиаде? Вольному воля. Только у Вяльбе речь о лидерстве в женской сборной вообще, а не так, как нравится Вам. У Степановой медалей больше, чем у Кулешовой: как на перечисленных выше соревнованиях, так и по сезону. И раз уж Вам так нравится именно дистанционный зачет, то и здесь Вероника лидер: побед по сезону больше почти в два раза, дистанционный зачет Кубка России возглавляет. Я считаю, вполне убедительное лидерство. Тем более Степанова прибавляет с каждым сезоном, у Кулешовой уже потолок.
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Ответ armmaster
Так потому что Степанова только после отстранения и стала силу набирать, в силу возраста
Так я не спорю с этим, и так же считаю, что Степанова потенциально сильнее Кулешовой на коньке, но на классике таких выводов точно пока нельзя сделать. И так же сложно делать какие-то выводы без участия в КМ, так как та же Непряева не показывала стабильные призовые результаты на коньке, а без её участия ещё сложнее понять Степанова на столько прибавила, или остальные немного сдали, что и к Кулешовой относится.
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Ответ Rygeek
Ничего этот рейтинг не показывает. Вот рейтинг КР, общий и дистанционный, как раз показывает. А то, что Степанова просто докатывала скиатлон в Малиновке в тренировочном режиме, тем самым сильно снизив какой-то там неофициальный рейтинг, вообще ни о чем не говорит. Был бы Кубок старалась бы, а так... Итог будем по окончании сезона подводить, седьмого числа. Опять же Вяльбе про потенциал высказалась.
Про потенциал я как раз сначала и написал, Вы же перешли к неофициальным подсчётам 😅
На основных стартах на дистанции Кулешова:
2, 1, 3, 1, 1
Степанова: 1, 2, 18.
Это явно перевешивает 39 баллов отставания Кулешовой в дистанционном зачёте КР.
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Ответ Rygeek
Если Вам нравится подсчитывать дистанционный зачет отдельно на Спартакиаде и Чемпионате России, пожалуйста. Но на ГС обычно принято подсчитывать медали, а не рейтинг, уместный на кубках в течение всего сезона. Медалей на внутренних ГС у Вероники заметно больше, в Кубке России лидирует - все остальное разговор в пользу бедных.
Речь была про дистанционные гонки, где у Кулешовой на Спартакиаде и ЧР 3 победы, серебро и бронза, у Степановой победа и серебро. У Вас проблемы с математикой?🤦
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Ответ SkierNSK
А по рейтингу в дистанционных гонках Кулешова- 1090, а у Степановой- 848. А это как раз про стабильность и уровень.
Ничего этот рейтинг не показывает. Вот рейтинг КР, общий и дистанционный, как раз показывает. А то, что Степанова просто докатывала скиатлон в Малиновке в тренировочном режиме, тем самым сильно снизив какой-то там неофициальный рейтинг, вообще ни о чем не говорит. Был бы Кубок старалась бы, а так... Итог будем по окончании сезона подводить, седьмого числа.
Опять же Вяльбе про потенциал высказалась.
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Ответ Rygeek
"Надо подумать, может быть, и отмененные марафонские гонки в Кировске проведём." После горы?
Почему после? Сразу с горы и на 30-50 км.
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Ответ Rygeek
Высшая математика сдана на твердую четверку в свое время, не беспокойтесь. Я просто не пойму, зачем Вы так упорно непонятный рейтинг по дистанциям на ГС продвигаете? Что он показывает? Ничего абсолютно. Сделали свой вывод о лидерстве по количеству медалей на дистанционных гонках на ЧР и Спартакиаде? Вольному воля. Только у Вяльбе речь о лидерстве в женской сборной вообще, а не так, как нравится Вам. У Степановой медалей больше, чем у Кулешовой: как на перечисленных выше соревнованиях, так и по сезону. И раз уж Вам так нравится именно дистанционный зачет, то и здесь Вероника лидер: побед по сезону больше почти в два раза, дистанционный зачет Кубка России возглавляет. Я считаю, вполне убедительное лидерство. Тем более Степанова прибавляет с каждым сезоном, у Кулешовой уже потолок.
Вы невнимательно читаете и Вяльбе, и меня. Помимо лидерства в сборной, Вяльбе сказала, что у Степановой потенциально нет соперниц на ЛЮБОЙ дистанции, я спорю лишь с этим. 50 км классикой, Степанова как сейчас ни готовься, не выиграет. Степанова сейчас явно сильнее только на коньковой разделке, при этом главную коньковую разделку сезона Вероника проиграла Кулешовой. Да, Степанова сейчас явный лидер, но пока больше засчёт спринтерских качеств, а не дистанционных, которые у них с Кулешовой на данный момент примерно равны: Вероника чуть сильнее коньком, Настя - классикой. И про прогресс посмотрим, гадать тут не работает: любая травма, болезнь или перетрен и всё. Про потолок у Кулешовой тоже очень спорно.
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0
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🤡
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Ответ Rygeek
"С учетом ее таланта, при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову." На каждую, не значит, что на любую. На каждую, в которой принимает участие. На 50 км классикой Степанова пока не претендует не то, что на лидерство, а и просто на участие.
А в прошлом году она бежала 30 км классикой, значит претендовала и должна была побеждать? Что за бред Вы несёте? Вяльбе сказала про весь чемпионат, про все гонки.
0
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0
"Надо подумать, может быть, и отмененные марафонские гонки в Кировске проведём."
После горы?
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Ответ SkierNSK
Так я не спорю с этим, и так же считаю, что Степанова потенциально сильнее Кулешовой на коньке, но на классике таких выводов точно пока нельзя сделать. И так же сложно делать какие-то выводы без участия в КМ, так как та же Непряева не показывала стабильные призовые результаты на коньке, а без её участия ещё сложнее понять Степанова на столько прибавила, или остальные немного сдали, что и к Кулешовой относится.
Ага, верно
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У Степановой три золота на чемпионате России.
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