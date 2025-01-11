Дегтярев о Российско-китайских играх: «Успешный старт подтверждает высокий уровень подготовки наших спортсменов. Особенно хочу отметить успехи в лыжных гонках, где наши заняли весь пьедестал»

Михаил Дегтярев высоко оценил успехи спортсменов на Российско-китайских играх.

Молодежные соревнования по зимним видам спорта проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

«Успешный старт IV Российско‑китайских молодежных зимних игр в Южно‑Сахалинске подтверждает высокий уровень подготовки наших спортсменов и организаторов. Особенно порадовали результаты второго соревновательного дня. У нашей команды 13 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей – это хорошее достижение для нашей спортивной молодежи.

Особенно хочу отметить успехи в лыжных гонках, где наши девушки и юноши заняли весь пьедестал. Золото и серебро взяли наши ребята в танцах на льду . Мы гордимся ими и уверены, что впереди болельщиков ждет еще больше поводов для радости», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .

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