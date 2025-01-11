Малеина о победе на Российско-китайских играх: «Это были одни из самых нелегких соревнований из-за часового пояса, но, мне кажется, мы неплохо выступили»
Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли золото в танцах на льду, вторыми стали Арина Горшенина и Илья Макаров, третьими – китайцы Инь Шаньцзе и Ян Шижуй.
Малеина: Это значимая медаль. Для нас это что-то новое, это международный старт. Шикарные соревнования и по организации, и по публике: люди приходят на арену за час до начала, чтобы занять места, очереди ко дворцу спорта. И пусть это были одни из самых нелегких соревнований из-за часового пояса, но, мне кажется, мы неплохо выступили.
Самохин: Мы поняли, что такое акклиматизация: третий-четвертый день – самые тяжелые. Помню, когда-то был чемпионат мира в Японии. Хорошо, что мы можем получить примерно похожий опыт, будучи юниорами. Да, это не чемпионат мира, но в дальнейшем это может помочь. Главное, что поняли – стараться меньше обращать внимание на разницу. Светло – значит, день.
С китайскими спортсменами пообщались, подружились. Мы подарили им футболки и кепки с русской символикой, а ребята подарили нам китайские сувениры.
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