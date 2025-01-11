Российско-китайские игры. Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы

Фигуристы выступят с произвольными танцами на Российско-китайских играх.

Российско-китайские молодежные игры

Южно-Сахалинск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 3:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дин Синай – Чжэн Ханьчун (Китай)

2. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай)

3. Арина Горшенина – Илья Макаров (Россия)

4. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (Россия)

Положение после ритм-танца

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (Россия) – 70,04

2. Арина Горшенина – Илья Макаров (Россия) – 66,29

3. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай) – 60,20

4. Дин Синай – Чжэн Ханьчун (Китай) – 59,27

Расписание трансляций Российско-китайских молодежных игр по фигурному катанию в Южно-Сахалинске: там выступят Дзепка, Петрова, Сарновский, Воронов