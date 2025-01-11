Российско-китайские игры. Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы
Фигуристы выступят с произвольными танцами на Российско-китайских играх.
Российско-китайские молодежные игры
Южно-Сахалинск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 3:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дин Синай – Чжэн Ханьчун (Китай)
2. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай)
3. Арина Горшенина – Илья Макаров (Россия)
4. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (Россия)
Положение после ритм-танца
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (Россия) – 70,04
2. Арина Горшенина – Илья Макаров (Россия) – 66,29
3. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай) – 60,20
4. Дин Синай – Чжэн Ханьчун (Китай) – 59,27
Расписание трансляций Российско-китайских молодежных игр по фигурному катанию в Южно-Сахалинске: там выступят Дзепка, Петрова, Сарновский, Воронов
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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