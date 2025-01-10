Российско-китайские игры. Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров, Инь и Ян, Дин и Чжэн покажут ритм-танцы
Юниорские танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на Российско-китайских играх.
Российско-китайские игры
Южно-Сахалинск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 6.00 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Арина Горшенина – Илья Макаров (Россия)
2. Инь Шанчжи – Ян Шируи (Китай)
3. Дин Шиняй – Чжэн Хэнчхонг (Китай)
4. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (Россия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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