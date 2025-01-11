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Бородавко о Российско-китайских играх: «Уровень конкуренции там никакой. Это больше дружеские игры, нежели соревновательные»

Юрий Бородавко заявил, что на Российско-китайских играх нет конкуренции в лыжах.

Молодежные соревнования по зимним видам спорта проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

– Следите ли за Российско-китайскими играми на Сахалине?

– Ну так, постольку-поскольку. Уровень конкуренции там никакой. Там практически только наши команды выступают, поэтому было принято решение проведения совместных эстафет, чтобы был хоть какой-то интерес. Уровень детского лыжного спорта в Китае достаточно низкого уровня. Это больше дружеские игры, нежели соревновательные.

– Есть ли там ваши ученики?

– Нет, выступают молодежные сборные команды России. Это юношеские игры.

– Как вообще оцениваете этот турнир?

– Спортсменам нужны международные старты для опыта. Но все-таки должна быть соответствующая конкуренция. Поскольку здесь ее нет, эти соревнования носят больше дружеский характер. Это соревнования между самими собой, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт день за днем»
logoюниорская сборная России
logoЮрий Бородавко
Российско-китайские молодежные игры
logoюниорская сборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
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