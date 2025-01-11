Елена Вяльбе: «В лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты»

Вяльбе назвала условие выступления российских лыжников на Олимпиаде-2026.

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше.

Соответствующее решение принимает совет FIS. От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит», – сказала Вяльбе.