Дмитрий Губерниев: «На уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль. Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны»

Дмитрий Губерниев назвал минимальными шансы биатлонистов и лыжников на Олимпиаду.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU). Олимпийские игры пройдут в 2026-м в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Тут некоторые известные тренеры по лыжам и биатлону уповают на высшие силы, дескать, вмешаются они и нас допустят до зимней Олимпиады! Сразу скажу, на уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль (баранка)! Я все уже узнал!

Но контакты с МОК есть у компетентных людей в России, тут ситуация не выглядит безнадежной! Некоторое понимание у иностранных партнеров присутствует! Вот на все это и будем уповать! Шанс выступить на зимних Играх, минимальный шанс, у нас есть!

Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны… С одной стороны чудовищная риторика и известное «бомбометание » по Лондону, с другой абсолютная пассивность и отстраненность…» – написал в своем телеграм-канале спортивный комментатор Губерниев .