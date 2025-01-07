Коростелев о доминировании Татарстана: «Это не проблема региона, а скорее камень в огород тем, кто не может столь успешно работать со спонсорами»

Савелий Коростелев высказался о доминировании Татарстана в лыжных гонках.

– Чемпионат страны в этом сезоне пройдет в новой локации. Если раньше чередовались Архангельская область и Тюмень, то теперь его примет Казань. Как к этому относитесь?

– Хорошо, когда появляются новые локации. Это расширяет географию соревнований, привлекает больше внимания болельщиков. Но для нас это уже знакомая трасса. Мы бегали на ней в прошлом году. В этом году там побежим уже через десять дней, поэтому будем к ней готовы.

– Какие основные особенности казанской трассы?

– Это любовь казанцев к лыжным гонкам.

– Вы, как и большинство сильнейших лыжников, представляете Татарстан. Такое доминирование одного региона не убивает конкуренцию в российских лыжах?

– У нас личный вид спорта, поэтому на конкуренцию это никак не влияет. Единственная дисциплина, где это сказывается, – эстафета. Но это не проблема Татарстана, а скорее камень в огород тем, кто не может столь успешно работать со спонсорами и использовать их деньги, – сказал Коростелев .

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