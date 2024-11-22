В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?

23 ноября стартует новый сезон в российских лыжах – первый этап Кубка России пройдет уже привычно в Вершине Теи.

Чего ждать?

Календарь почти не поменялся, но будет мини-тур с горой

Сезон начнется двумя этапами в Вершине Теи – второй этап должна была принять Тюмень, но гонки перенесли из-за проблем со снегом.

А это значит, что начало сезона посмотрят не все: гонки пройдут в 7-9 утра по московскому времени и без трансляций на ТВ (только в сети).

В целом календарь почти не поменялся с прошлого сезона: стало 8 этапов Кубка России вместо 7, но в этот раз без Спартакиады.

В конце декабря в Кирово-Чепецке в рамках чемпионата России проведут гонки на 30 и 50 км – их перенесли еще с ЧР-2024.

Плюс на 4 и 5 января в Рязани наметили шоу-проект с биатлонистами – «Гонку чемпионов». В программе спринты, разделки и смешанная эстафета (в каждой команде по два биатлониста и два лыжника).

По географии тоже почти ничего нового: остались Вершина Теи, Чусовой, Кирово-Чепецк и Кировск, добавились Ижевск и Казань.

Финал Кубка России, как и год назад, пройдет в Кировске с гонкой в гору, только на этот раз программу расширят – и старт еще больше будет походить на «Тур де Ски».

Самая красивая и сложная гонка года: на фоне Хибин и замерзшего озера, вырубило даже Большунова

Полный календарь можно посмотреть здесь .

А кто в составе?

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко: Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алена Баранова, Мария Истомина.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Анастасия Прокофьева.

Группа Андрея Нутрихина: Карина Гончарова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Дарья Канева, Олеся Ляшенко, Елизавета Маслакова, Екатерина Шибекина.

Группа Петра Седова: Егор Гусак, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Данил Нечипоренко, Владислав Осипов, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Анастасия Кулешова.

Сергей Устюгов, Андрей Мельниченко и Юлия Ступак – на самоподготовке.

Как дела у лидеров? Большунов на месте, у женщин все сложно

В этом сезоне сменился лидирующий регион – Архангельск, по сути, распустил команду, и почти все российские топы дружно перешли в сборную Татарстана (в том числе и Александр Большунов).

Татарстан в лыжах – как «Зенит» в футболе: собрал всех звезд и даже Большунова

Большунов, кстати, входит в сезон несколько необычно. Летом он пропустил часть сборов из-за проблем со здоровьем, зато впервые за несколько лет выступил на сентябрьском чемпионате России по лыжероллерам – и проиграл все гонки (только раз заехал третьим).

Недавно в разделке на Кубке Хакасии тоже не все получилось – только 5-е место. Так что пока не особо понятно, какая у Александра форма и что от него ждать зимой. Но пока ничто не указывает на 23 победы подряд, как год назад.

Зато Савелий Коростелев в порядке: выиграл несколько гонок, а Елена Вяльбе даже считает, что он может стать лидером сезона и привозить полминуты Большунову.

Сергей Устюгов тоже готовится – в мини-группе с Андреем Мельниченко, Рифатом Сафиуллиным и Андреем Кузнецовым. Летом у него получалось не все, плюс возникали проблемы с ногами, но еще год-два он намерен побегать.

Вообще, в плане конкуренции у мужчин в новом сезоне вряд ли что-то сильно изменится – все лидеры до сих пор в строю: Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков и остальные. Разве что Иван Якимушкин приболел и пропустит первые гонки.

А вот у женщин все интереснее. Лидер прошлого сезона Вероника Степанова в этом году не соревнуется – она ждет ребенка. Наталья Терентьева (Непряева) только в октябре возобновила тренировки после декрета и вернется не раньше 2025-го. Она, кстати, вместе с мужем Александром перед сезоном сменила группу – перебралась от Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Юлия Ступак ушла из сборной на самоподготовку, и пока непонятно, будет ли выступать хоть где-нибудь.

Татьяна Сорина весной перенесла операцию, но уже восстановилась и неплохо выглядела на ЧР по лыжероллерам в сентябре.

Претендентов на победу в Кубке России-2025 много: в деле Анастасия Кулешова, Мария Истомина (лидер рейтинга ФЛГР), Елизавета Пантрина, Лидия Горбунова, Анастасия Фалеева, Евгения Крупицкая. Но явного фаворита, пожалуй, нет. Плюс есть 18-летняя Алина Пеклецова, которая весной забрала гонку в гору в финале Кубка России – она готовилась к стартам с юниорской сборной России.

Из молодых лыжников помимо Пеклецовой стоит последить за Екатериной Никитиной, Елизаветой Маслаковой, Александром Бакуровым и Дмитрием Пузановым.

Сколько заработают лыжники?

За победу в гонке на Кубке России выплатят 100 тысяч рублей, за второе место – 80, за третье – 60.

На чемпионате России расценки повыше: 150 за победу, 120 за второе и 90 за третье (и так до 10-го места с 10 тысячами).

Плюс дополнительные призовые могут прибавить региональные спонсоры – но точных сумм тут нет.

За победу в общем зачете Кубка России дадут 300 тысяч, за второе место – 240, за третье – 180. Это куда меньше, чем было в прошлом году, когда только за выигранный Кубок России полагался миллион. Победителям юниорского зачета тоже дадут 300 тысяч.

В мини-турах (а их будет два – в Чусовом и в конце сезона в Кировске) – отдельные призовые. Победитель получит 200 тысяч, серебряный призер – 160, бронзовый – 120.

Самый мощный приз достанется победителям финальной гонки в гору – сразу миллион от титульного спонсора ФЛГР.

Ждете сезон?

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Роман Кручинин