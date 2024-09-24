Егор Сорин: «Большунов несколько лет не выступал на летних чемпионатах, так что никто не знает, какой у него должна быть форма в сентябре»

Тренер Егор Сорин оценил результаты Александра Большунова на летнем ЧР.

Сорин подвел итоги чемпионата России по лыжероллерам, который прошел в Тюмени.

– На чемпионате блестяще выступил 21-летний Савелий Коростелев: два золота в разделках и серебро в спринте. Это следствие его хорошей готовности или он мастер гонок на лыжероллерах?

– На данный момент видим у Савелия определенный прогресс по сравнению с прошлым сезоном. А специалисты в лыжероллерах соревнуются на других стартах. У них проще трассы и другие роллеры – скоростные. Их чемпионат России состоялся в июле в Демино под Рыбинском. В Тюмени выступали чистые лыжники.

– Тем не менее в Демино стартовали некоторые известные лыжники, как-то Андрей Мельниченко и состоящий в вашей группе Сергей Устюгов. Они даже стали чемпионами в мужской эстафете, а Мельниченко выиграл еще гонку преследования свободным стилем. Вы отпустили Устюгова на эти соревнования?

– Сергей числится в нашей группе, но готовится самостоятельно и сам выбирает себе места для тренировок. Наши двери для него открыты, однако в последние два года он не изъявлял желания к нам присоединиться.

– Юлия Ступак тоже в свободном плавании?

– Она ушла на самоподготовку. Не знаю даже, будет ли приезжать на соревнования зимой.

– На стартах в Тюмени, как всегда, особое внимание было приковано к Александру Большунову, который, однако, выступил скромно: 3-е место в «классике», 10-е в «коньке», не попал в финал спринта...

– Большунов несколько лет не выступал на летних чемпионатах, так что никто не знает, какой у него должна быть форма в сентябре. Возможно, не показывать в этом месяце выдающихся результатов – для него норма, и все идет по плану, – сказал Сорин.

А что в лыжах? Их опять не показывают, а Большунов проиграл все гонки ЧР