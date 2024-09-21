Губерниев об отсутствии трансляций ЧР по лыжероллерам: «Не надо показывать соревнования, к которым спортсмены не готовятся. Слишком жирно будет»

Губерниев заявил, что не нужно показывать турниры, к которым спортсмены не готовятся.

В Тюмени с 14 по 16 сентября проходил чемпионат России по лыжероллерам, который нигде не транслировали.

Лыжник Савелий Коростелев в интервью рассказал: «Наверное, это будет звучать грубо, но этот чемпионат нужен для нас. Мы под него не готовимся. Он укладывается в наш тренировочный подготовительный период к зиме».

При этом он отметил, что расстроен отсутствием трансляций.

«А я считаю, что не надо показывать соревнования к которым спортсмены не готовятся, это касается лыжников и биатлонистов! И всех остальных... Слишком жирно будет!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

А что в лыжах? Их опять не показывают, а Большунов проиграл все гонки ЧР