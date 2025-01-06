«Чтобы мы где-то среди волков в кустах бегали, такого я не замечал». Коростелев о посещаемости лыжных гонок
Савелий Коростелев высказался о посещаемости лыжных гонок в России.
«Катаем в тишине? Не знаю, максимум если в Вершине Теи, да и то там достаточно много для такого поселка приходит человек. Чтобы мы где-то среди волков в кустах бегали, такого я не замечал», – сказал чемпион России Коростелев.
5 января Коростелев занял пятое место в составе смешанной эстафеты на лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов» в Рязани.
Вероника Степанова: «Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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