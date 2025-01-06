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Губерниев о «Гонке чемпионов»: «Волей-неволей лыжам показали второсортность – на своих этапах они ничего не решали. Надо многое серьезно менять»

Дмитрий Губерниев назвал недостатки в формате лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов».

Шоу-турнир завершился 5 января в Рязани. Команда Эдуарда Латыпова, Наталии Шевченко, Александра Терентьева и Марии Истоминой выиграла смешанную эстафету. Лыжники пробежали первый и второй этапы гонки, биатлонисты – третий и четвертый.

«Гонка больше получилась, чем нет. При всей моей любви к биатлону вышло так, что волей-неволей лыжам показали второсортность. На своих этапах они ничего не решали – доехали и доехали, все равно все зависит от стрельбы. Плюс было много «косяков»: перепутали лыжников с биатлонистами, забыли позвать Серохвостова и так далее.

Организаторы сначала сами звонили моим начальникам, были заинтересованы в том, чтобы обсудить формат, выслушать наши предложения. Но в итоге никто, кроме Саши Пака (исполнительного директора Союза биатлонистов России – Спортс’’) и представителя канала, так и не объявился.

В то время как мы с Легковым в прямом эфире боремся за интерес к мероприятию. Такое впечатление, будто Колесников (управляющий партнер компании «Технониколь», спонсора соревнований – Спортс’’) денег дал – и ладно.

Подчеркну, что все причастные старались, но если делать, то хорошо. Если деньги не кончатся у спонсоров, то «Гонка чемпионов» может повториться в будущем. Но надо многое серьезно менять», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Также Губерниев высказался о рекламной кампании перед гонкой.

«Мы уже несколько дней в Рязани и пробудем еще неделю. Так и хочется спросить, что тут происходит? Я уж не говорю про то, что тротуары не везде не убирают, когда снег пошел. Что со спортом в регионе? Он есть или его нет? От местного министерства спорта и губернатора – тишина. Ни одного плаката рекламного в городе. Как люди узнают, билеты смогут купить? Разве вам не интересно, чтобы такое мероприятие стало событием в городе?

Конечно, с посещаемостью все было в порядке. Город близко к Москве, центральный регион. Замечательно, что такое количество людей пришло. Но это же вопрос не одного конкретного дня. А дальше что? Как-то странно все это. И сразу скажу, что жаловаться на меня бесполезно», – сказал Губерниев.

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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