Червоткин о зависти к биатлонистам: «А чему завидовать? И у нас, и у биатлона есть как свои плюсы, так и свои минусы»

Лыжник Алексей Червоткин заявил, что не завидует биатлонистам.

Червоткин выступал на «Гонке чемпионов» в Рязани, где также участвовали биатлонисты.

«Выступление оставило приятные эмоции, порадовала именно атмосфера соревнований, которую создали болельщики. Погода внесла коррективы, но зато зрители постоянно нас могли видеть – это большой плюс. Но формат можно было бы поменять, потому что у лыжников не было таких больших разрывов, как у биатлонистов. Думаю, организаторы на будущий год это учтут.

Насколько непривычно было выступать со зрителями? Мы наслаждались здесь. Посмотрим, как будет дальше, все-таки наши этапы уже будут транслироваться, не думаю, что они будут уступать биатлонным. На Кубке России и чемпионате России в Казани, думаю, будет очень много зрителей.

Возьмите финал Кубка России в Кировске – это был великолепный праздник, ничем не уступает биатлону, а может даже превосходит. Бывает ли зависть? А чему завидовать? И у нас, и у биатлона есть как свои плюсы, так и свои минусы», – рассказал Червоткин.

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