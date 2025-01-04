Вероника Степанова: «Равных Терентьевой нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде!»
Степанова заявила, что хочет бежать командный спринт с Терентьевой на Олимпиаде.
Сегодня Наталья Терентьева стала первой в квалификации «Гонки чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов в Рязани.
«Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей. Биатлонисты на людях и для людей выступают.
Наталья мощна. Мама вернулась и показала, кто в доме хозяйка. Равных ей нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде!» – приводит сообщение Вероники Степановой Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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