Вероника Степанова: «Равных Терентьевой нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде!»

Степанова заявила, что хочет бежать командный спринт с Терентьевой на Олимпиаде.

Сегодня Наталья Терентьева стала первой в квалификации «Гонки чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов в Рязани.

«Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей. Биатлонисты на людях и для людей выступают.

Наталья мощна. Мама вернулась и показала, кто в доме хозяйка. Равных ей нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде !» – приводит сообщение Вероники Степановой Дмитрий Губерниев.