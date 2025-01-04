  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Пак об ошибке с автограф-картами на «Гонке чемпионов»: «Приношу извинения лыжникам, которых мы определили в сборную России по биатлону»
1

Пак об ошибке с автограф-картами на «Гонке чемпионов»: «Приношу извинения лыжникам, которых мы определили в сборную России по биатлону»

В СБР прокомментировали ошибку с автограф-картами лыжников на «Гонке чемпионов».

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.

Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной России по биатлону.

– Почему так получилось? И насколько большой масштаб бедствия? Кто помимо Кулешовой и Терентьева пострадал?

– Там еще Пеклецова, там все молодые спортсменки. Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность.

Но я это говорить не буду, иначе по приезде в Москву меня не оставят в живых. Это просто ошибка. Я приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoсборная России жен
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлександр Пак
Гонка чемпионов (Рязань)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Алина Пеклецова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Организаторы «Гонки чемпионов» назвали Кулешову биатлонисткой в автограф-картах
342 минуты назадВидео
«Гонка чемпионов». Терентьева выиграла квалификацию, Сорина – 2-я, Никитина – 3-я
1646 минут назад
Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
918 декабря 2024, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить
230 минут назад
«Гонка чемпионов». Смольский выиграл квалификацию, Поварницын – 2-й, Латыпов – 3-й
21сегодня, 10:30
Халили о победе в квалификации: «Разрывы какие-то огромные. Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе»
сегодня, 10:26
«Гонка чемпионов». Халили победила в квалификации, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
19сегодня, 09:51
Французская биатлонистка Хло Шевалье объявила о завершении карьеры
7вчера, 17:30
Васильев о недопуске россиян: «Все это закончится после СВО. Трамп сверху прикажет, что делать – в IBU и других федерациях быстренько пойдут выполнять указания»
111вчера, 15:18
Дмитрий Васильев: «Хорошо, что в нашем биатлоне появляются новые лидеры. Нам есть из кого выбирать, нет застоя»
5вчера, 14:25
IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»
44вчера, 11:10
Сергей Чепиков: «В российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица»
вчера, 11:05
Дмитрий Губерниев: «Год стартует пусть с туманных, но все же надежд на наше возвращение зимой»
1вчера, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
61 января, 13:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Лагрейд вышел на 3-е место
19 декабря 2024, 15:11
Рекомендуем