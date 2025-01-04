Пак об ошибке с автограф-картами на «Гонке чемпионов»: «Приношу извинения лыжникам, которых мы определили в сборную России по биатлону»
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.
Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной России по биатлону.
– Почему так получилось? И насколько большой масштаб бедствия? Кто помимо Кулешовой и Терентьева пострадал?
– Там еще Пеклецова, там все молодые спортсменки. Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность.
Но я это говорить не буду, иначе по приезде в Москву меня не оставят в живых. Это просто ошибка. Я приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.
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