Пак об ошибке с автограф-картами на «Гонке чемпионов»: «Приношу извинения лыжникам, которых мы определили в сборную России по биатлону»

В СБР прокомментировали ошибку с автограф-картами лыжников на «Гонке чемпионов».

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.

Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной России по биатлону.

– Почему так получилось? И насколько большой масштаб бедствия? Кто помимо Кулешовой и Терентьева пострадал?

– Там еще Пеклецова, там все молодые спортсменки. Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность.

Но я это говорить не буду, иначе по приезде в Москву меня не оставят в живых. Это просто ошибка. Я приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.