Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить
Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что его забыли пригласить.
«Гонка чемпионов», в которой участвуют лыжники и биатлонисты, проходит 4 и 5 января в Рязани.
По информации Спортс’’, спонсор турнира «Технониколь» рассылал приглашения на гонку летом, но про Серохвостова забыл. Приглашение ему пришло уже в декабре.
«Плюс-минус так. Если бы меня как и всех позвали летом, да хотя бы в сентябре, я бы конечно приехал. Но написали только в начале декабря. У меня к тому моменту уже были распланированы сборы и все это менять было бы тяжело», – приводит слова Серохвостова корреспондент Спортс’’ Владимир Иванов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
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