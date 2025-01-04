Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить

Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что его забыли пригласить.

«Гонка чемпионов», в которой участвуют лыжники и биатлонисты, проходит 4 и 5 января в Рязани.

По информации Спортс’’, спонсор турнира «Технониколь» рассылал приглашения на гонку летом, но про Серохвостова забыл. Приглашение ему пришло уже в декабре.

«Плюс-минус так. Если бы меня как и всех позвали летом, да хотя бы в сентябре, я бы конечно приехал. Но написали только в начале декабря. У меня к тому моменту уже были распланированы сборы и все это менять было бы тяжело», – приводит слова Серохвостова корреспондент Спортс’’ Владимир Иванов.