Организаторы «Гонки чемпионов» назвали Кулешову биатлонисткой в автограф-картах.

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани с 4 по 5 января. Там соревнуются как лыжники, так и биатлонисты.

Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной по биатлону.

«У меня тут ситуация очень интересная. У меня сборная России по лыжным гонкам, а не по биатлону вообще-то. Ну и как мне это подписывать, блин? Ну але?» – сказала Кулешова.