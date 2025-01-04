Организаторы «Гонки чемпионов» назвали Кулешову биатлонисткой в автограф-картах
Организаторы «Гонки чемпионов» назвали Кулешову биатлонисткой в автограф-картах.
«Гонка чемпионов» проходит в Рязани с 4 по 5 января. Там соревнуются как лыжники, так и биатлонисты.
Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной по биатлону.
«У меня тут ситуация очень интересная. У меня сборная России по лыжным гонкам, а не по биатлону вообще-то. Ну и как мне это подписывать, блин? Ну але?» – сказала Кулешова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Анастасии Кулешовой
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