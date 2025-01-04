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Пак об участниках «Гонки чемпионов»: «Приглашали и Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими»

В СБР рассказали, как определился состав лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов».

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани 4-5 января.

– Хотел спросить про отсутствующих. Если в биатлоне выступят почти все сильнейшие, за исключением Серохвостова, который сам отказался, то в лыжах нет многих лидеров сезона: Смирновой, Каличевой, Горбуновых. Если говорить про более медийных лиц, то нет Сергея Устюгова. Почему так получилось? И еще почему сейчас не присутствует на пресс-конференции глава ФЛГР Елены Вяльбе?

– Елена Валерьевна не смогла приехать по семейным обстоятельствам. Никакой подоплеки другой нет. Это первое. Что касается списков участников, то мы их формировали еще летом, по результатам предыдущих стартов. Да, мы оставляли резерв.

Могу сказать, что приглашали всех. И Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими, поэтому они не приехали. Мы никого силком не тащим. Кто хочет, тот выступает, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoСергей Устюгов
Гонка чемпионов (Рязань)
logoСоюз биатлонистов России
logoДаниил Серохвостов
logoАлександр Пак
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
logoИван Горбунов
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