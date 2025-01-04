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Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Дешванден, Форфанг выступят в квалификации

5 января пройдет квалификация 4-го этапа «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Квалификация

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Штефан Крафт (Австрия) – 887,1 балла

2. Ян Херль (Австрия) – 886,5

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 885,8

4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 863,3

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 852,5

6. Пиус Пашке (Германия) – 847,5

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 831,7

8. Анже Ланишек (Словения) – 823,9

9. Павел Вонсек (Польша) – 815,2

10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 812,2

ПРИМЕЧАНИЕ: старт-лист будет добавлен позднее.

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
Турне четырех трамплинов
прыжки с трамплина
logoКубок мира
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Даниэль Чофениг
Анже Ланишек
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Кристоффер Эриксен Сундаль
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Грегор Дешванден
Йоханн Андре Форфанг
Ян Херль
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoМихаэль Хайбек
Пиус Пашке
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Павел Вонсек
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