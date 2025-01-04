Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Дешванден, Форфанг выступят в квалификации
5 января пройдет квалификация 4-го этапа «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
Квалификация
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Штефан Крафт (Австрия) – 887,1 балла
2. Ян Херль (Австрия) – 886,5
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 885,8
4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 863,3
5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 852,5
6. Пиус Пашке (Германия) – 847,5
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 831,7
8. Анже Ланишек (Словения) – 823,9
9. Павел Вонсек (Польша) – 815,2
10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 812,2
ПРИМЕЧАНИЕ: старт-лист будет добавлен позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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