Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Херль, Чофениг, Крафт, Форфанг и Дешванден выступят на большом трамплине
Прыжки с трамплина
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS128
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
3. Наоки Накамура (Япония)
6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)
14. Карл Гайгер (Германия)
16. Анже Ланишек (Словения)
18. Андреас Веллингер (Германия)
20. Тими Зайц (Словения)
22. Мануэль Феттнер (Австрия)
24. Домен Превц (Словения)
25. Мариус Линдвик (Норвегия)
26. Бенжамин Уствольд (Норвегия)
28. Михаэль Хайбек (Австрия)
29. Давид Кубацки (Польша)
30. Киллиан Пайер (Швейцария)
32. Рею Кобаяси (Япония)
34. Маркус Мюллер (Австрия)
36. Пиус Пашке (Германия)
38. Филипп Раймунд (Германия)
40. Максимилиан Ортнер (Австрия)
42. Даниэль Чофениг (Австрия)
44. Штефан Крафт (Австрия)
45. Петр Жила (Польша)
46. Грегор Дешванден (Швейцария)
48. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
49. Ловро Кос (Словения)
50. Ян Херль (Австрия)
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 622,5 балла
2. Ян Херль (Австрия) – 614,6
3. Штефан Крафт (Австрия) – 613,8
4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 608,9
5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 600,0
6. Пиус Пашке (Германия) – 597,2
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 589,0
8. Карл Гайгер (Германия) – 582,7
9. Анже Ланишек (Словения) – 579,3
10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 572,8
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