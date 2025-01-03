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Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Херль, Чофениг, Крафт, Форфанг и Дешванден выступят на большом трамплине

4 января пройдет третий этап «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS128

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

3. Наоки Накамура (Япония)

6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

14. Карл Гайгер (Германия)

16. Анже Ланишек (Словения)

18. Андреас Веллингер (Германия)

20. Тими Зайц (Словения)

22. Мануэль Феттнер (Австрия)

24. Домен Превц (Словения)

25. Мариус Линдвик (Норвегия)

26. Бенжамин Уствольд (Норвегия)

28. Михаэль Хайбек (Австрия) 

29. Давид Кубацки (Польша) 

30. Киллиан Пайер (Швейцария)

32. Рею Кобаяси (Япония) 

34. Маркус Мюллер (Австрия)

36. Пиус Пашке (Германия)

38. Филипп Раймунд (Германия) 

40. Максимилиан Ортнер (Австрия)

42. Даниэль Чофениг (Австрия)

44. Штефан Крафт (Австрия)

45. Петр Жила (Польша)

46. Грегор Дешванден (Швейцария) 

48. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

49. Ловро Кос (Словения)

50. Ян Херль (Австрия) 

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 622,5 балла

2. Ян Херль (Австрия) – 614,6

3. Штефан Крафт (Австрия) – 613,8

4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 608,9

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 600,0

6. Пиус Пашке (Германия) – 597,2

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 589,0

8. Карл Гайгер (Германия) – 582,7

9. Анже Ланишек (Словения) – 579,3

10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 572,8

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок мира
Турне четырех трамплинов
результаты
прыжки с трамплина
Максимилиан Ортнер
Мануэль Феттнер
Филипп Раймунд
Анже Ланишек
Ян Херль
logoХалвор Эгнер Гранеруд
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Киллиан Пайер
Кристоффер Эриксен Сундаль
Пиус Пашке
Ловро Кос
Наоки Накамура
Давид Кубацки
logoМихаэль Хайбек
Даниэль Чофениг
logoсборная Японии
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
сборная Швейцарии жен
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Карл Гайгер
Рею Кобаяси
logoДомен Превц
Тими Зайц
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
Петр Жила
Мариус Линдвик
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Грегор Дешванден
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
Йоханн Андре Форфанг
Андреас Веллингер
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