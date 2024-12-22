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Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

С 28 декабря по 6 января пройдет «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

28 декабря

Начало квалификации – 18.30

Матч! Арена

29 декабря

Начало первой попытки – 18.30

Матч! Арена 

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

31 декабря

Начало квалификации – 15.30

1 января

Начало первой попытки – 16.00

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS128

3 января

Начало квалификации – 15.30

4 января

Начало первой попытки – 15.30

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

5 января

Начало квалификации – 18.30

6 января

Начало первой попытки – 18.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях с 31 декабря по 6 января будет добавлена позднее.

Опубликовала: Мария Селенкова
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Турне четырех трамплинов
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