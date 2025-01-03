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Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Чофениг, Пашке, Херль, Крафт, Веллингер, Гайгер, Дешванден, Линдвик выступят в квалификации

Сегодня на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» пройдет квалификация.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS128

Квалификация

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

24. Ловро Кос (Словения)...

26. Петр Жила (Польша)...

29. Домен Превц (Словения)...

33. Давид Кубацки (Польша)

34. Филипп Раймунд (Германия)...

44. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

45. Мануэль Феттнер (Австрия)

46. Рею Кобаяси (Япония)...

49. Тими Зайц (Словения)

50. Мариус Линдвик (Норвегия)

51. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

52. Анже Ланишек (Словения)

53. Михаэль Хайбек (Австрия)

54. Максимилиан Ортнер (Австрия)

55. Карл Гайгер (Германия)

56. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

57. Андреас Веллингер (Германия)

58. Грегор Дешванден (Швейцария)

59. Штефан Крафт (Австрия)

60. Ян Херль (Австрия)

61. Пиус Пашке (Германия)

62. Даниэль Чофениг (Австрия)

Общий зачет

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 622,5 балла

2. Ян Херль (Австрия) – 614,6

3. Штефан Крафт (Австрия) – 613,8

4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 608,9

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 600,0

6. Пиус Пашке (Германия) – 597,2

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 589,0

8. Карл Гайгер (Германия) – 582,7

9. Анже Ланишек (Словения) – 579,3

10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 572,8

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Анже Ланишек
Даниэль Чофениг
Кристоффер Эриксен Сундаль
Карл Гайгер
logoХалвор Эгнер Гранеруд
Ян Херль
Тими Зайц
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Турне четырех трамплинов
Грегор Дешванден
прыжки с трамплина
Йоханн Андре Форфанг
logoМихаэль Хайбек
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Петр Жила
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
результаты
Андреас Веллингер
Максимилиан Ортнер
Давид Кубацки
logoШтефан Крафт
Ловро Кос
Пиус Пашке
Филипп Раймунд
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoДомен Превц
Мануэль Феттнер
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