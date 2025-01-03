Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Чофениг, Пашке, Херль, Крафт, Веллингер, Гайгер, Дешванден, Линдвик выступят в квалификации
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS128
Квалификация
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
24. Ловро Кос (Словения)...
26. Петр Жила (Польша)...
29. Домен Превц (Словения)...
33. Давид Кубацки (Польша)
34. Филипп Раймунд (Германия)...
44. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
45. Мануэль Феттнер (Австрия)
46. Рею Кобаяси (Япония)...
49. Тими Зайц (Словения)
50. Мариус Линдвик (Норвегия)
51. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
52. Анже Ланишек (Словения)
53. Михаэль Хайбек (Австрия)
54. Максимилиан Ортнер (Австрия)
55. Карл Гайгер (Германия)
56. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)
57. Андреас Веллингер (Германия)
58. Грегор Дешванден (Швейцария)
59. Штефан Крафт (Австрия)
60. Ян Херль (Австрия)
61. Пиус Пашке (Германия)
62. Даниэль Чофениг (Австрия)
Общий зачет
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 622,5 балла
2. Ян Херль (Австрия) – 614,6
3. Штефан Крафт (Австрия) – 613,8
4. Грегор Дешванден (Швейцария) – 608,9
5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 600,0
6. Пиус Пашке (Германия) – 597,2
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 589,0
8. Карл Гайгер (Германия) – 582,7
9. Анже Ланишек (Словения) – 579,3
10. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 572,8
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