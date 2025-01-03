«Гонка чемпионов». Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева, Пеклецова, Истомина и Крупицкая выступят в квалификации
Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева выступят в «Гонке чемпионов».
4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.
Рязань
Лыжные гонки
Квалификация, женщины, 7,5 км
Начало – 13:45 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
Алена Баранова
Мария Истомина
Евгения Крупицкая
Анастасия Кулешова
Дарья Непряева
Екатерина Никитина
Алина Пеклецова
Татьяна Сорина
Наталья Терентьева
Анастасия Фалеева
Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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