«Гонка чемпионов». Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева, Пеклецова, Истомина и Крупицкая выступят в квалификации

Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева выступят в «Гонке чемпионов».

4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Лыжные гонки

Квалификация, женщины, 7,5 км

Начало – 13:45 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

Алена Баранова

Мария Истомина

Евгения Крупицкая

Анастасия Кулешова

Дарья Непряева

Екатерина Никитина

Алина Пеклецова

Татьяна Сорина

Наталья Терентьева

Анастасия Фалеева

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани