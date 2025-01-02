Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
4 и 5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» по биатлону и лыжам.
«Гонка чемпионов»
Рязань
4 января, суббота
Биатлон
Квалификация, женщины
12.30 Матч ТВ (с 12.00)
Квалификация, мужчины
13.10 Матч ТВ
Лыжные гонки
Квалификация, женщины
13.45 Матч ТВ
Квалификация, мужчины
14.15 Матч ТВ
5 января, воскресенье
Эстафета
13.00 Матч ТВ (с 13.00)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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