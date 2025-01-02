Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

4 и 5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» по биатлону и лыжам.

«Гонка чемпионов» Рязань 4 января, суббота Биатлон Квалификация, женщины 12.30 Матч ТВ (с 12.00) Квалификация, мужчины 13.10 Матч ТВ Лыжные гонки Квалификация, женщины 13.45 Матч ТВ Квалификация, мужчины 14.15 Матч ТВ 5 января, воскресенье Эстафета 13.00 Матч ТВ (с 13.00) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.