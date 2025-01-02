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Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

4 и 5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» по биатлону и лыжам.

«Гонка чемпионов»

Рязань

4 января, суббота

Биатлон

Квалификация, женщины

12.30 Матч ТВ (с 12.00)

Квалификация, мужчины

13.10 Матч ТВ

Лыжные гонки

Квалификация, женщины

13.45 Матч ТВ

Квалификация, мужчины

14.15 Матч ТВ

5 января, воскресенье

Эстафета

13.00 Матч ТВ (с 13.00)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
телевидение
Гонка чемпионов (Рязань)
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