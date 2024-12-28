Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Пашке, Чофениг, Крафт, Хайбек, Херль, Дешванден выступят в первой попытке
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
Начало первой попытки – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
3. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)
6. Тими Зайц (Словения)
7. Домен Превц (Словения)
8. Анже Ланишек (Словения)
11. Рен Никайдо (Япония)
15. Штефан Ляйе (Германия)
17. Мариус Линдвик (Норвегия)
20. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
22. Ловро Кос (Словения)
24. Петр Жила (Польша)
26. Андреас Веллингер (Германия)
30. Рею Кобаяси (Япония)
32. Киллиан Пайер (Швейцария)
34. Карл Гайгер (Германия)
36. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
38. Грегор Дешванден (Швейцария)
40. Пиус Пашке (Германия)
42. Максимилиан Ортнер (Австрия)
44. Ян Херль (Австрия)
46. Михаэль Хайбек (Австрия)
48. Штефан Крафт (Австрия)
50. Даниэль Чофениг (Австрия)
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