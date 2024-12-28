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Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Пашке, Чофениг, Крафт, Хайбек, Херль, Дешванден выступят в первой попытке

29 декабря пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Начало первой попытки – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

3. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

6. Тими Зайц (Словения)

7. Домен Превц (Словения)

8. Анже Ланишек (Словения)

11. Рен Никайдо (Япония)

15. Штефан Ляйе (Германия)

17. Мариус Линдвик (Норвегия)

20. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

22. Ловро Кос (Словения)

24. Петр Жила (Польша)

26. Андреас Веллингер (Германия)

30. Рею Кобаяси (Япония)

32. Киллиан Пайер (Швейцария)

34. Карл Гайгер (Германия)

36. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

38. Грегор Дешванден (Швейцария)

40. Пиус Пашке (Германия)

42. Максимилиан Ортнер (Австрия)

44. Ян Херль (Австрия)

46. Михаэль Хайбек (Австрия)

48. Штефан Крафт (Австрия)

50. Даниэль Чофениг (Австрия)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
прыжки с трамплина
результаты
Турне четырех трамплинов
logoКубок мира
Ян Херль
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Тими Зайц
Пиус Пашке
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Киллиан Пайер
logoХалвор Эгнер Гранеруд
Андреас Веллингер
Грегор Дешванден
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Йоханн Андре Форфанг
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Анже Ланишек
Карл Гайгер
Ловро Кос
logoМихаэль Хайбек
Штефан Ляйе
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoДомен Превц
Кристоффер Эриксен Сундаль
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Даниэль Чофениг
Петр Жила
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