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Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Пашке, Форфанг выступят в квалификации

31 декабря на втором этапе «Турне четырех трамплинов» пройдет квалификация.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Квалификация

Начало – 15:30 по московскому времени

Старт-лист

49. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

50. Александр Знишцол (Польша)

51. Рен Никайдо (Япония)

52. Рею Кобаяси (Япония)

53. Павел Вонсек (Польша)

54. Тими Зайц (Словения)

55. Мариус Линдвик (Норвегия)

56. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

57. Анже Ланишек (Словения)

58. Михаэль Хайбек (Австрия)

59. Карл Гайгер (Германия)

60. Максимилиан Ортнер (Австрия)

61. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

62. Андреас Веллингер (Германия)

63. Грегор Дешванден (Швейцария)

64. Штефан Крафт (Австрия)

65. Даниэль Чофениг (Австрия)

66. Ян Херль (Австрия)

67. Пиус Пашке (Германия)

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Штефан Крафт (Австрия) – 335,1 очка

2. Ян Херль (Австрия) – 331,6

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 323,6

4. Пиус Пашке (Германия) – 321,3

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 318,9

6. Грегор Дешванден (Швейцария) – 318,6

7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 302,9

8-9. Карл Гайгер (Германия) – 300,0

8-9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 300,0

10. Павел Вонсек (Польша) – 297,8

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Турне четырех трамплинов
результаты
logoКубок мира
прыжки с трамплина
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Мариус Линдвик
Максимилиан Ортнер
Даниэль Чофениг
Александр Знишцол
Андреас Веллингер
Карл Гайгер
logoХалвор Эгнер Гранеруд
Тими Зайц
Рею Кобаяси
logoМихаэль Хайбек
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Анже Ланишек
logoШтефан Крафт
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Пиус Пашке
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Йоханн Андре Форфанг
Грегор Дешванден
Ян Херль
Кристоффер Эриксен Сундаль
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