Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Пашке, Форфанг выступят в квалификации
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS142
Квалификация
Начало – 15:30 по московскому времени
Старт-лист
49. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
50. Александр Знишцол (Польша)
51. Рен Никайдо (Япония)
52. Рею Кобаяси (Япония)
53. Павел Вонсек (Польша)
54. Тими Зайц (Словения)
55. Мариус Линдвик (Норвегия)
56. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
57. Анже Ланишек (Словения)
58. Михаэль Хайбек (Австрия)
59. Карл Гайгер (Германия)
60. Максимилиан Ортнер (Австрия)
61. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)
62. Андреас Веллингер (Германия)
63. Грегор Дешванден (Швейцария)
64. Штефан Крафт (Австрия)
65. Даниэль Чофениг (Австрия)
66. Ян Херль (Австрия)
67. Пиус Пашке (Германия)
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Штефан Крафт (Австрия) – 335,1 очка
2. Ян Херль (Австрия) – 331,6
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 323,6
4. Пиус Пашке (Германия) – 321,3
5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 318,9
6. Грегор Дешванден (Швейцария) – 318,6
7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 302,9
8-9. Карл Гайгер (Германия) – 300,0
8-9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 300,0
10. Павел Вонсек (Польша) – 297,8
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