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Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Чофениг выиграл квалификацию, Крафт – 2-й, Хайбек – 3-й

Даниэль Чофениг выиграл квалификацию на 1-м этапе «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Квалификация

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 167,5 балла (141,5 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 164,8 (137,5)

3. Михаэль Хайбек (Австрия) – 162,3 (141,0)

4. Ян Херль (Австрия) – 157,3 (140,5)

5. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 156,2 (135,5)

6. Пиус Пашке (Германия) – 154,9 (139,0)

7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 154,7 (131,0)

8. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 153,7 (134,0)

9. Карл Гайгер (Германия) – 149,3 (134,0)

10. Киллиан Пайер (Швейцария) – 146,7 (132,5)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoКубок мира
прыжки с трамплина
Турне четырех трамплинов
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
logoМихаэль Хайбек
Грегор Дешванден
Йоханн Андре Форфанг
Ян Херль
Карл Гайгер
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
Пиус Пашке
Даниэль Чофениг
Киллиан Пайер
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