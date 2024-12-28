Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Чофениг выиграл квалификацию, Крафт – 2-й, Хайбек – 3-й
Даниэль Чофениг выиграл квалификацию на 1-м этапе «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
Квалификация
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 167,5 балла (141,5 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 164,8 (137,5)
3. Михаэль Хайбек (Австрия) – 162,3 (141,0)
4. Ян Херль (Австрия) – 157,3 (140,5)
5. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 156,2 (135,5)
6. Пиус Пашке (Германия) – 154,9 (139,0)
7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 154,7 (131,0)
8. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 153,7 (134,0)
9. Карл Гайгер (Германия) – 149,3 (134,0)
10. Киллиан Пайер (Швейцария) – 146,7 (132,5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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