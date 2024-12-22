Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

С 28 декабря по 5 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

28 декабря

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14.00, финалы – 16.30

Матч! Арена

29 декабря

15 км, масс-старт, классический стиль, женщины

14.30 Матч! Арена

15 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

16.45 Матч! Арена

31 декабря

20 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

13.30

20 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

16.45

1 января

15 км, преследование, классический стиль, мужчины

12.30

15 км, преследование, классический стиль, женщины

14.30

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14.15, финалы – 16.45

4 января

20 км, скиатлон, мужчины

13.00

20 км, скиатлон, женщины

17.30

5 января

10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, мужчины

16.15

10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, женщины

17.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях с 31 декабря по 5 января будет добавлена позднее.