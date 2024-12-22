Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
28 декабря
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 14.00, финалы – 16.30
Матч! Арена
29 декабря
15 км, масс-старт, классический стиль, женщины
14.30 Матч! Арена
15 км, масс-старт, классический стиль, мужчины
16.45 Матч! Арена
31 декабря
20 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
13.30
20 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
16.45
1 января
15 км, преследование, классический стиль, мужчины
12.30
15 км, преследование, классический стиль, женщины
14.30
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 14.15, финалы – 16.45
4 января
20 км, скиатлон, мужчины
13.00
20 км, скиатлон, женщины
17.30
5 января
10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, мужчины
16.15
10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, женщины
17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях с 31 декабря по 5 января будет добавлена позднее.
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