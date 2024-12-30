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«Тур де Ски». 3-й этап. Йохауг, Диггинс, Хайди Венг, Шлинн, Андерссон, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 20 км

Йохауг, Диггинс, Хайди Венг выступят в коньковой «разделке» на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

3-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

20 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 16:45 по московскому времени (31 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

13. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

19. Майя Далквист (Швеция)

21. Нура Саннесс (Норвегия)

23. Лотта Венг (Норвегия)

24. Пиа Финк (Германия)

25. Катержина Янатова (Чехия)

26. Патриция Эйдука (Латвия)

27. Рози Бреннан (США)

28. София Лаукли (США)

29. Виктория Карл (Германия)

31. Эбба Андерссон (Швеция)

33. Силье Теодорсен (Норвегия)

35. Хайди Венг (Норвегия)

37. Надин Фендрих (Швейцария)

39. Кертту Нисканен (Финляндия)

41. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

43. Йоханна Матинтало (Финляндия)

45. Криста Пярмякоски (Финляндия)

47. Кристин Фоснес (Норвегия)

49. Тереза Йохауг (Норвегия)

51. Линн Сван (Швеция)

53. Моа Илар (Швеция)

55. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

57. Джесси Диггинс (США)

59. Тереза Штадлобер (Австрия)

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Джесси Диггинс (США) – 44.18,0

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 38,0

3. Астри Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.09,0

4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.09,0

5. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.12,0

6. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1.14,0

7. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.20,0

8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.33,0

9. Линн Сван (Швеция) – 1.34,0

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.40,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок мира
результаты
logoТур де Ски
лыжные гонки
logoсборная Австрии жен
logoсборная США жен
Йоханна Матинтало
logoТереза Йохауг
logoХайди Венг
Моа Илар
Патриция Эйдука
logoХелене Марие Фоссесхолм
сборная Латвии жен
Нора Саннесс
Пиа Финк
Кристин Фоснес
logoсборная Норвегии жен
Виктория Карл
logoМайя Далквист
logoЛотта Венг
Силье Теодорсен
Ясми Йоэнсуу
Рози Бреннан
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная Швеции жен
logoЭбба Андерссон
logoАстрид Ойре Шлинн
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoЛинн Сван
сборная Чехии жен
logoТереза Штадлобер
Катержина Янатова
София Лаукли
сборная Швейцарии жен
logoсборная Финляндии жен
Надин Фендрих
logoКертту Нисканен
logoДжесси Диггинс
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