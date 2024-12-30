«Тур де Ски». 3-й этап. Йохауг, Диггинс, Хайди Венг, Шлинн, Андерссон, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 20 км
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
3-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
20 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 16:45 по московскому времени (31 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
13. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
19. Майя Далквист (Швеция)
21. Нура Саннесс (Норвегия)
23. Лотта Венг (Норвегия)
24. Пиа Финк (Германия)
25. Катержина Янатова (Чехия)
26. Патриция Эйдука (Латвия)
27. Рози Бреннан (США)
28. София Лаукли (США)
29. Виктория Карл (Германия)
31. Эбба Андерссон (Швеция)
33. Силье Теодорсен (Норвегия)
35. Хайди Венг (Норвегия)
37. Надин Фендрих (Швейцария)
39. Кертту Нисканен (Финляндия)
41. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
43. Йоханна Матинтало (Финляндия)
45. Криста Пярмякоски (Финляндия)
47. Кристин Фоснес (Норвегия)
49. Тереза Йохауг (Норвегия)
51. Линн Сван (Швеция)
53. Моа Илар (Швеция)
55. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
57. Джесси Диггинс (США)
59. Тереза Штадлобер (Австрия)
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Джесси Диггинс (США) – 44.18,0
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 38,0
3. Астри Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.09,0
4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.09,0
5. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.12,0
6. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1.14,0
7. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.20,0
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.33,0
9. Линн Сван (Швеция) – 1.34,0
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.40,0
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