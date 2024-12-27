«Тур де Ски». 1-й этап. Сван, Далквист, Хагстрем, Мире, Йохауг, Фоснес, Диггинс, Бреннан выступят в квалификации конькового спринта

28 декабря женщины пробегут спринт на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

1-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Виктория Карл (Германия)

3. Кристин Фоснес (Норвегия)

6. Надин Фендрих (Швейцария)

8. Лотта Венг (Норвегия)

14. Майя Далквист (Швеция)

15. Моа Илар (Швеция)

16. Рози Бреннан (США)

18. Юлие Мире (Норвегия)

20. Лаура Гиммлер (Германия)

22. Джесси Диггинс (США)

23. Моа Лундгрен (Швеция)

25. Джулия Керн (США)

27. Кертту Нисканен (Финляндия)

28. Йоханна Хагстрем (Швеция)

29. Линн Сван (Швеция)

30. Матильде Мирвол (Норвегия)

35. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

40. Хайди Венг (Норвегия)

50.Тереза Штадлобер (Австрия)

57. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

58. Силье Теодорсен (Норвегия)

67. Тереза Йохауг (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25