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«Тур де Ски». 3-й этап. Клэбо, Амундсен, Крюгер, Ниенге, Мусебю, Андерсен пробегут коньковую «разделку» на 20 км

Клэбо, Амундсен и Крюгер пробегут коньковую «разделку» на 20 км на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

3-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

20 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 13:30 по московскому времени (31 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

29. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

32. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

34. Жюль Лапьер (Франция)

35. Уго Лапалю (Франция)

36. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

37. Йенс Бурман (Швеция)

38. Фридрих Мох (Германия)

39. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

44. Харальд Амундсен (Норвегия)

46. Ришар Жув (Франция)

48. Эдвин Ангер (Швеция)

54. Мика Фермойлен (Австрия)

56. Вильям Поромаа (Швеция)

58. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

60. Федерико Пеллегрино (Италия)

62. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

64. Эрик Валнес (Норвегия)

66. Гас Шумахер (США)

68. Ховард Мусебю (Норвегия)

70. Бен Огден (США)

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 39,53

2. Ришар Жув (Франция) – 34,0 

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 36,0 

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 38,0 

5. Бен Огден (США) – 41,0 

6. Эрик Валнес (Норвегия) – 42,0 

7. Гас Шумахер (США) – 44,0 

8. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1.02,0 

9. Ховард Мусебю (Норвегия) – 1.04,0 

10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.13,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
лыжные гонки
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Эдвин Ангер
logoЙоханнес Клэбо
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logoсборная Швеции
Мика Фермойлен
Гас Шумахер
logoЭрик Валнес
logoФедерико Пеллегрино
logoХовард Мусебю
Фридрих Мох
Бен Огден
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Ришар Жув
logoВильям Поромаа
logoХаральд Амундсен
logoсборная Норвегии
Уго Лапалю
Ян Томас Йенссен
Жюль Лапьер
Ивер Тильхейм Андерсен
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Андреас Фьюрен Рее
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