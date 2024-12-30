Норвежская команда не будет подавать протест из-за желтой карточки Йохауг на «Тур де Ски»

Норвежская команда не будет подавать протест из-за желтой карточки Терезы Йохауг.

29 декабря в итальянском Тоблахе в рамках многодневки «Тур де Ски» прошел классический масс-старт на 15 км. Йохауг наказали за использование даблполинга в зоне, где нужно бежать попеременным ходом.

Сегодня лыжнице сообщили, что перед мужской гонкой эту зону передвинули. Йохауг заявила , что попытается аннулировать желтую карточку.

Представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Пер Элиас Калфосс сообщил, что норвежская команда не станет подавать протест по поводу желтой карточки Терезы .

«Мы поговорили с FIS и закрыли этот вопрос», – сказал Калфосс.

«Я вообще не понимаю, почему мы это обсуждаем. Обычное дело, что мы меняем разметку на трассе в паузе между женской и мужской гонками. Число участников различается, иногда меняются снежные условия или появляются какие-то другие факторы. Жюри должно реагировать. Мы всегда преследуем цель, чтобы гонка была справедливой и безопасной», – отметил рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.