Норвежская команда не будет подавать протест из-за желтой карточки Йохауг на «Тур де Ски»
29 декабря в итальянском Тоблахе в рамках многодневки «Тур де Ски» прошел классический масс-старт на 15 км. Йохауг наказали за использование даблполинга в зоне, где нужно бежать попеременным ходом.
Сегодня лыжнице сообщили, что перед мужской гонкой эту зону передвинули. Йохауг заявила, что попытается аннулировать желтую карточку.
Представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Пер Элиас Калфосс сообщил, что норвежская команда не станет подавать протест по поводу желтой карточки Терезы.
«Мы поговорили с FIS и закрыли этот вопрос», – сказал Калфосс.
«Я вообще не понимаю, почему мы это обсуждаем. Обычное дело, что мы меняем разметку на трассе в паузе между женской и мужской гонками. Число участников различается, иногда меняются снежные условия или появляются какие-то другие факторы. Жюри должно реагировать. Мы всегда преследуем цель, чтобы гонка была справедливой и безопасной», – отметил рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.
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