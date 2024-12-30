Тереза Йохауг рассчитывает на отмену желтой карточки на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг рассчитывает на отмену желтой карточки, полученной во время масс-старта на «Тур де Ски».
Соревнования проходят в итальянском Тоблахе. Йохауг была наказана за использование даблполинга в зоне, где нужно бежать попеременным ходом. Сегодня ей сообщили, что перед мужской гонкой эта зона была передвинута.
– Меня это раздражает. Это говорит о том, что жюри признало ошибку. Почему они поменяли ее для парней, когда у нас она была там? Если они считают, что зона попеременного хода должна была быть там, то там она и должна быть. Я допустила ошибку и заслужила желтую карточку, но я не согласна с тем, что они позже передвинули зону для мужчин.
– Ты пыталась аннулировать карточку?
– Еще нет, но мы это сделаем.
– FIS говорит, что у мужчин выше скорости, и причина изменений в этом...
– Разве у нас уже больше нет равноправия?
– Ты не видишь смысла в их доводах?
– Нет, – заявила 36-летняя спортсменка.
Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.
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