Французское издание Ski-Nordique раскритиковало FIS за недопуск российских лыжников: «Пора положить конец этой печальной политической комедии»

Французское издание Ski-Nordique раскритиковало недопуск российских лыжников.

25 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Под давлением скандинавских стран – Швеции и Норвегии, которые очень рады делить между собой все подиумы и все бонусы, – FIS, к сожалению, продлила отстранение российских лыжников во всех дисциплинах.

Разумеется, это особенно влияет на лыжные гонки, ведь международная федерация просто лишает себя одной из двух лучших команд мира – единственной страны, способной регулярно обыгрывать скандинавские страны.

Очевидно, что руководство предпочитает уничтожить интерес к этой дисциплине и восторгаться тем, что норвежцы будут занимать топ-6 на Кубке мира.

Как и прошлой зимой, Большунов и компания будут довольствоваться национальными стартами, чемпионатами и Спартакиадами. А тем временем во многих других видах спорта зрители уже аплодируют достижениям спортсменов из России.

Давно пора положить конец этой печальной политической комедии», – говорится в статье Ski-Nordique.