Французское издание Ski-Nordique раскритиковало FIS за недопуск российских лыжников: «Пора положить конец этой печальной политической комедии»

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Французское издание Ski-Nordique раскритиковало недопуск российских лыжников.

25 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Под давлением скандинавских стран – Швеции и Норвегии, которые очень рады делить между собой все подиумы и все бонусы, – FIS, к сожалению, продлила отстранение российских лыжников во всех дисциплинах.

Разумеется, это особенно влияет на лыжные гонки, ведь международная федерация просто лишает себя одной из двух лучших команд мира – единственной страны, способной регулярно обыгрывать скандинавские страны.

Очевидно, что руководство предпочитает уничтожить интерес к этой дисциплине и восторгаться тем, что норвежцы будут занимать топ-6 на Кубке мира.

Как и прошлой зимой, Большунов и компания будут довольствоваться национальными стартами, чемпионатами и Спартакиадами. А тем временем во многих других видах спорта зрители уже аплодируют достижениям спортсменов из России.

Давно пора положить конец этой печальной политической комедии», – говорится в статье Ski-Nordique.

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37 комментариев

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Илья Владимирович
Луч света в темном царстве. Жаль, и он погаснет. Пока что.
+49
-15
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Rundatgame
Хорошие слова, но обольщаться особо не стоит. Глянул я источник, сайт этого "издания" больше похож на личный блог какого-то лыже-биатлонно-теннисного журналиста.
+38
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xQcoW
Один из путей для низкокачественных газет/журналов, чтобы привлечь себе внимания - быть нонконформистом
+30
-13
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ulanov.vladislav95@list.ru
адекватно
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special_k
французское издание ))))) Откройте ссылку, там обычный фанатский блог.
+18
-6
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justbored
Ответ Rundatgame
Хорошие слова, но обольщаться особо не стоит. Глянул я источник, сайт этого "издания" больше похож на личный блог какого-то лыже-биатлонно-теннисного журналиста.
Ну не все такие богатые как спортс.
+13
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+9
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kisliy33
Очередной патриотический наброс... Ян Мельник отрабатывает )))

ФРАНЦУЗСКОЕ ИЗДАНИЕ = личный блог одного не шибко известного около спортсмена. Так то. Издание ))
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Red Sonya
Ответ special_k
французское издание ))))) Откройте ссылку, там обычный фанатский блог.
Глубинариям ок
+7
-2
+5
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Koulmann
Ответ xQcoW
Один из путей для низкокачественных газет/журналов, чтобы привлечь себе внимания - быть нонконформистом
Почему нет, если это собирает читателей и увеличивает тираж?
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-5
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muslim1978
Ответ Epicman
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закончим, не волнуйся!
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Мыкола
Ответ Epicman
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Закончить уничтожение Палестины Израилем?))
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Олег Кузнецов
Чем больше таких голосов в мире будет, тем быстрее наши спортсмены вернуться к международным стартам. По окончание СВО мне не писать. Израиль почему то никто не ограничивает в стартах.
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murzzzzzilka
Ответ Rundatgame
Хорошие слова, но обольщаться особо не стоит. Глянул я источник, сайт этого "издания" больше похож на личный блог какого-то лыже-биатлонно-теннисного журналиста.
Все равно хорошо, что существуют вменяемые люди и в измученных «демократией» странах.
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sashka.loker
Откуда французы знают про спартакиады?))
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Kuryanin
Ответ Rundatgame
Хорошие слова, но обольщаться особо не стоит. Глянул я источник, сайт этого "издания" больше похож на личный блог какого-то лыже-биатлонно-теннисного журналиста.
Степановой?
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Анастасия Прудникова
Неожиданно от французского издания. Молодцы.
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Мишаня Кашников
Ответ Epicman
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предлагаешь кинуть ТЯО и закончить наконец? неплохое предложение на самом деле, но посмотрим что будет дальше
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Йохан Чпохан
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ну и? это тоже мнение.
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murzzzzzilka
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Один из путей для низкокачественных газет/журналов, чтобы привлечь себе внимания - быть нонконформистом
Ахаха.
То есть, хейтить Россию - это признак качественности сми?😂😂😂
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peantros1963
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Mirko Hominal
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Messery
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Хаха.
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sintenced
Ответ sashka.loker
Откуда французы знают про спартакиады?))
Причем в оригинале так и написано - "et des Spartakiades". Подозрительный источник.
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