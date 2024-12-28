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Клэбо о победе в спринте: «Идеальное начало тура. Я воздерживался от рождественских блюд – это преимущество»

Йоханнес Клэбо назвал идеальным началом победу в спринте на «Тур де Ски».

Норвежский лыжник выиграл коньковый спринт на первом этапе в итальянском Тоблахе.

«Это идеальное начало тура», – сказал Клэбо.

Спортсмен готовился к гонкам в швейцарском Давосе.

«Я воздерживался от рождественских блюд. Это преимущество.

Ел курицу, рис и овощи. Я хорошо тренировался и как можно меньше отвлекался на неспортивные факторы. Было приятно отпраздновать Рождество там», – отметил норвежец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VG
лыжные гонки
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