Клэбо о победе в спринте: «Идеальное начало тура. Я воздерживался от рождественских блюд – это преимущество»
Йоханнес Клэбо назвал идеальным началом победу в спринте на «Тур де Ски».
Норвежский лыжник выиграл коньковый спринт на первом этапе в итальянском Тоблахе.
«Это идеальное начало тура», – сказал Клэбо.
Спортсмен готовился к гонкам в швейцарском Давосе.
«Я воздерживался от рождественских блюд. Это преимущество.
Ел курицу, рис и овощи. Я хорошо тренировался и как можно меньше отвлекался на неспортивные факторы. Было приятно отпраздновать Рождество там», – отметил норвежец.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VG
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