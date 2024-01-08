Амундсен о Кубке мира: «У меня хороший задел перед Клэбо. Жду, что он включится в работу, чтобы наверстать упущенное»

Чемпион «Тур де Ски» рассчитывает побороться с Йоханнесом Клэбо за Кубок мира.

Ранее норвежский лыжник Харальд Амундсен победил в общем зачете «Тура», а также возглавил тотал Кубка мира. Девятикратный чемпион мира Клэбо пропускал многодневку из-за болезни.

«Я уверен, что Йоханнес сейчас невероятно мотивирован. Сейчас он усердно тренируется дома и хочет показать, насколько он хорош, когда вернется.

Теперь у меня есть хороший задел перед ним [в общем зачете]. Жду, что Йоханнес включится в работу, чтобы наверстать упущенное.

Думаю, я скоро смогу выступить в нескольких гонках, но сейчас хорошенько отдохну, чтобы быть готовым к следующим этапам Кубка мира», – сказал Амундсен.