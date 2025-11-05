  • Спортс
  • Александр Легков: «Думаю, Вяльбе сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Но не все зависит от нее»
3

Александр Легков: «Думаю, Вяльбе сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Но не все зависит от нее»

Легков считает, что Вяльбе сделала все для допуска российских лыжников.

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что глава ФЛГР Елена Вяльбе максимум для участия российских лыжников в международных соревнованиях. 

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила не допускать российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Ожидать чего-то бесполезно, потому что видов спорта очень много, кого-то допускают, кого-то не допускают, но думаю, что Елена Валерьевна сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать. Но не все зависит от нее, даже не все зависит от FIS.
 
Есть определенные страны, которые доминируют в этом виде спорта. Понимаю, что у них политика страны сейчас такая. При этом попозже, когда нас допустят, они все забудут, как будто ничего и не было.

У нас ребята ездят в Италию, как раз там и Клэбо есть, и другие. Поэтому у них надо спросить: «А у вас есть какие-то проблемы?» Думаю, они скажут, что у них нет проблем. А вот на уровне государства, да, проблемы есть», – сказал Легков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Легков
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России жен (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
РИА Новости
logoFIS
