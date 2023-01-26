Александр Большунов: «Клэбо – сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников. Верю, что мы еще побегаем вместе»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Чемпионат.com Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов считает, что у норвежца Йоханнеса Клэбо нет соперников на международных стартах.

– Очень жаль, что сейчас нет лыжника, который мог бы навязать борьбу Йоханнесу Клэбо. Нет даже смысла смотреть соревнования, если заранее знаешь победителя.

Плачевно, что в лыжных гонках сейчас нет конкуренции, и никто даже не пытается ее создать для Йоханнеса.

Юрий Бородавко выразил мнение, что товарищи по команде на «Тур де Ски» не хотели портить Клэбо рекорд.

– Я не знаю, так это или нет, но вижу, что все очень расслабились. Даже в сборной Норвегии дистанционщики на «расслабоне» сейчас.

Это неправильно. В лыжных гонках постоянно должны быть конкуренция и борьба. Даже когда есть явный лидер, все равно нужно пытаться хоть что-то сделать с ним. Ускорение предпринять, сделать протяжку – да хоть что-то! Сейчас же это игра в одни ворота.

Клэбо выиграл «Тур де Ски» в отсутствие россиян. Можно ли из-за этого принижать его победу?

– Ни в коем случае! Йоханнес, на самом деле, очень сильный лыжник, он постоянно это доказывает на протяжении уже многих лет, что мы с ним соревнуемся. Я верю, что мы еще побегаем вместе.

Клэбо – сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников. Его победу это не обесценивает, но с нашим участием было бы интереснее для всех, в том числе и для него.

Я уверен, что мы бы навязали Йоханнесу борьбу и в отдельных гонках, и в общем зачете. А так ему даже напрягаться не пришлось. Но никаких претензий – он сделал все то, что требовалось для победы.

Вы его не поздравляли? Может быть, сообщение в соцсетях?

– Нет. Зачем мне это делать? Мы соревнуемся здесь, а они там.

В рамках Кубка мира проходит чемпионат Норвегии, а в рамках Кубка России – чемпионат России. Мне кажется, по результатам мы плюс-минус сопоставимы.

Сколько золотых медалей Клэбо может выиграть на ЧМ-2023 в Планице?

– Шесть. А почему нет? Если соперники так и не будут сопротивляться, он соберет все золото. Не знаю, что случилось, но дистанционщики просто не готовы к борьбе с ним. Никто.

Вы будете посматривать за тем, что будет происходить в Планице?

– Смотреть точно не буду, поскольку у нас ровно в те же даты будут проходить свои соревнования. А результаты с ЧМ-2023 обязательно изучу, – сказал Большунов.

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7 комментариев

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закрыт по беспределу
Сказал как есть.
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ẞADIM TM
Ответ заляпут
Я на лыжне России таких как Большаков этот, ой большунов с форой пару кругов обхожу, лучше бы кататься учились нормально, а не языком трепать на интервью
С дивана встань и разогрейся, тебе еще до кухни дойти надо, лыжник!
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Юлия Гладкова
Жаль, что участвовал в zмитинге и улыбался рядом с тем, кто всё разрушает(((
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заляпут
Я на лыжне России таких как Большаков этот, ой большунов с форой пару кругов обхожу, лучше бы кататься учились нормально, а не языком трепать на интервью
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Евгений Соболев
Саша!!.. Очень жаль но на тебе вечный "бан"..."запачкал" тебя кровью умалишённый дедушка!!
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Российский пользователь
Ну Саша, когда пойдешь на пенсию в 65, вот тогда наверное и посоревнуетесь!
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Витольд Бубеный
Побегаете если тебя на СВО не заберут
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