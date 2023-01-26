Александр Большунов: «Клэбо – сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников. Верю, что мы еще побегаем вместе»

Российский лыжник считает, что у норвежца нет соперников на международных стартах.

– Очень жаль, что сейчас нет лыжника, который мог бы навязать борьбу Йоханнесу Клэбо. Нет даже смысла смотреть соревнования, если заранее знаешь победителя.

Плачевно, что в лыжных гонках сейчас нет конкуренции, и никто даже не пытается ее создать для Йоханнеса.

– выразил мнение, что товарищи по команде на «Тур де Ски» не хотели портить Клэбо рекорд.

– Я не знаю, так это или нет, но вижу, что все очень расслабились. Даже в сборной Норвегии дистанционщики на «расслабоне» сейчас.

Это неправильно. В лыжных гонках постоянно должны быть конкуренция и борьба. Даже когда есть явный лидер, все равно нужно пытаться хоть что-то сделать с ним. Ускорение предпринять, сделать протяжку – да хоть что-то! Сейчас же это игра в одни ворота.

– Клэбо выиграл «Тур де Ски» в отсутствие россиян. Можно ли из-за этого принижать его победу?

– Ни в коем случае! Йоханнес, на самом деле, очень сильный лыжник, он постоянно это доказывает на протяжении уже многих лет, что мы с ним соревнуемся. Я верю, что мы еще побегаем вместе.

Клэбо – сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников. Его победу это не обесценивает, но с нашим участием было бы интереснее для всех, в том числе и для него.

Я уверен, что мы бы навязали Йоханнесу борьбу и в отдельных гонках, и в общем зачете. А так ему даже напрягаться не пришлось. Но никаких претензий – он сделал все то, что требовалось для победы.

– Вы его не поздравляли? Может быть, сообщение в соцсетях?

– Нет. Зачем мне это делать? Мы соревнуемся здесь, а они там.

В рамках Кубка мира проходит чемпионат Норвегии, а в рамках Кубка России – чемпионат России. Мне кажется, по результатам мы плюс-минус сопоставимы.

– Сколько золотых медалей Клэбо может выиграть на ЧМ-2023 в Планице?

– Шесть. А почему нет? Если соперники так и не будут сопротивляться, он соберет все золото. Не знаю, что случилось, но дистанционщики просто не готовы к борьбе с ним. Никто.

– Вы будете посматривать за тем, что будет происходить в Планице?

– Смотреть точно не буду, поскольку у нас ровно в те же даты будут проходить свои соревнования. А результаты с ЧМ-2023 обязательно изучу, – сказал Большунов.