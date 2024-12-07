Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Дешванден – 2-й, Пашке – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Висле.

Прыжки с трамплина Кубок мира Висла, Польша Мужчины HS134 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 276,8 очка (132,0 м + 138,2 м) 2. Грегор Дешванден (Швейцария) – 275,4 (126,0 м + 131,0 м) 3. Пиус Пашке (Германия) – 273,9 (127,0 м + 127,0 м) 4. Ян Херль (Австрия) – 271,3 (124,0 м + 129,0 м) 5. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 270,5 (129,5 м + 131,5 м) 6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 265,8 (123,0 м + 127,0 м) 7. Штефан Крафт (Австрия) – 265,5 (123,0 м + 127,0 м) 8. Карл Гайгер (Германия) – 264,5 (124,5 м + 131,0 м) Полные результаты – здесь .