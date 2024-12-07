Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Дешванден – 2-й, Пашке – 3-й
Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Висле.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Висла, Польша
Мужчины
HS134
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 276,8 очка (132,0 м + 138,2 м)
2. Грегор Дешванден (Швейцария) – 275,4 (126,0 м + 131,0 м)
3. Пиус Пашке (Германия) – 273,9 (127,0 м + 127,0 м)
4. Ян Херль (Австрия) – 271,3 (124,0 м + 129,0 м)
5. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 270,5 (129,5 м + 131,5 м)
6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 265,8 (123,0 м + 127,0 м)
7. Штефан Крафт (Австрия) – 265,5 (123,0 м + 127,0 м)
8. Карл Гайгер (Германия) – 264,5 (124,5 м + 131,0 м)
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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