Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Крафт – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Энгельберге.

Прыжки с трамплина Кубок мира Энгельберг, Швейцария Мужчины HS140 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 274,8 балла (135,0 м + 137,5 м) 2. Ян Херль (Австрия) – 269,7 (130,0 + 138,5) 3. Штефан Крафт (Австрия) – 268,0 (135,0 + 135,0) 4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 264,9 (131,5 + 137,5) 5. Грегор Дешванден (Швейцария) – 264,4 (134,0 + 136,0) 6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 260,8 (134,0 + 134,0) 7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 253,5 (133,0 + 134,5) 8. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 250,9 (121,5 + 137,0)