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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Крафт – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Энгельберге.

Прыжки с трамплина 

Кубок мира

Энгельберг, Швейцария

Мужчины

HS140

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 274,8 балла (135,0 м + 137,5 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 269,7 (130,0 + 138,5)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 268,0 (135,0 + 135,0)

4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 264,9 (131,5 + 137,5)

5. Грегор Дешванден (Швейцария) – 264,4 (134,0 + 136,0)

6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 260,8 (134,0 + 134,0)

7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 253,5 (133,0 + 134,5)

8. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 250,9 (121,5 + 137,0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoШтефан Крафт
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
результаты
Ян Херль
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Грегор Дешванден
прыжки с трамплина
logoКубок мира
Йоханн Андре Форфанг
Даниэль Чофениг
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Кристоффер Эриксен Сундаль
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