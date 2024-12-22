Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Херль – 2-й, Крафт – 3-й
Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Энгельберге.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Энгельберг, Швейцария
Мужчины
HS140
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 274,8 балла (135,0 м + 137,5 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 269,7 (130,0 + 138,5)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 268,0 (135,0 + 135,0)
4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 264,9 (131,5 + 137,5)
5. Грегор Дешванден (Швейцария) – 264,4 (134,0 + 136,0)
6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 260,8 (134,0 + 134,0)
7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 253,5 (133,0 + 134,5)
8. Беньямин Эстволд (Норвегия) – 250,9 (121,5 + 137,0)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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