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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Херль победил, Пашке – 2-й, Чофениг – 3-й

Австриец Ян Херль победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Норвегии.

Прыжки с  трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины 

HS140

1. Ян Херль (Австрия) – 285,3 очка (137,0 м + 139,5 м)

2. Пиус Пашке (Германия) – 277,8 (136,5 м + 136,0 м) 

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 273,8 (136,5 м + 135,0 м)

4. Штефан Крафт (Австрия) – 273,1 (139,0 м + 133,5 м) 

5. Грегор Дешванден (Швейцария) – 259,7 (135,0 м + 132,0 м) 

6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 252,3 (129,0 м + 130,0 м) 

7. Андреас Веллингер (Германия) – 251,7 (130,5 м + 131,0 м)

8. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 248,2 (132,5 м +128,0 м) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoШтефан Крафт
Пиус Пашке
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Ян Херль
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
результаты
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
Грегор Дешванден
Даниэль Чофениг
logoКубок мира
Кристоффер Эриксен Сундаль
Андреас Веллингер
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
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