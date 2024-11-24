Прыжки с трамплина. Кубок мира. Херль победил, Пашке – 2-й, Чофениг – 3-й

Австриец Ян Херль победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Норвегии.

Прыжки с трамплина Кубок мира Лиллехаммер, Норвегия Мужчины HS140 1. Ян Херль (Австрия) – 285,3 очка (137,0 м + 139,5 м) 2. Пиус Пашке (Германия) – 277,8 (136,5 м + 136,0 м) 3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 273,8 (136,5 м + 135,0 м) 4. Штефан Крафт (Австрия) – 273,1 (139,0 м + 133,5 м) 5. Грегор Дешванден (Швейцария) – 259,7 (135,0 м + 132,0 м) 6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 252,3 (129,0 м + 130,0 м) 7. Андреас Веллингер (Германия) – 251,7 (130,5 м + 131,0 м) 8. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 248,2 (132,5 м +128,0 м)