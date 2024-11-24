Прыжки с трамплина. Кубок мира. Херль победил, Пашке – 2-й, Чофениг – 3-й
Австриец Ян Херль победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Норвегии.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
HS140
1. Ян Херль (Австрия) – 285,3 очка (137,0 м + 139,5 м)
2. Пиус Пашке (Германия) – 277,8 (136,5 м + 136,0 м)
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 273,8 (136,5 м + 135,0 м)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 273,1 (139,0 м + 133,5 м)
5. Грегор Дешванден (Швейцария) – 259,7 (135,0 м + 132,0 м)
6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 252,3 (129,0 м + 130,0 м)
7. Андреас Веллингер (Германия) – 251,7 (130,5 м + 131,0 м)
8. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 248,2 (132,5 м +128,0 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости