Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
С 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
4-й этап
Кирово-Чепецк
Расписание трансляций
22 декабря, воскресенье
Женщины, 5 км, классический стиль
10:30 Матч ТВ, Матч! Арена
Мужчины, 10 км, классический стиль
13:00 Матч ТВ, Матч! Арена
23 декабря, понедельник
Женщины, спринт, классический стиль
Квалификация – 10:30, финалы – после 12:30
Мужчины, спринт, классический стиль
Квалификация – 11:00, финалы – после 12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Информация о трансляциях 23 декабря будет обновлена позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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