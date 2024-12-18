Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

С 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

4-й этап

Кирово-Чепецк

Расписание трансляций

22 декабря, воскресенье

Женщины, 5 км, классический стиль

10:30 Матч ТВ, Матч! Арена

Мужчины, 10 км, классический стиль

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

23 декабря, понедельник

Женщины, спринт, классический стиль

Квалификация – 10:30, финалы – после 12:30

Мужчины, спринт, классический стиль

Квалификация – 11:00, финалы – после 12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Информация о трансляциях 23 декабря будет обновлена позже.