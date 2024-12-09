Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
С 12 по 15 декабря в Чусовом пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам.
Лыжные гонки
Кубок России-2024/25
3-й этап
Чусовой
Расписание гонок
12 декабря
Женщины, 10 км, свободный стиль
9.00
Мужчины, 15 км, свободный стиль
10.30
14 декабря
Спринт, свободный стиль
Женщины, квалификация
9.00
Мужчины, квалификация
9.30
Финалы
11.00
15 декабря
Гонка преследования
Женщины, 10 км, классический стиль
9.00
Мужчины, 15 км, классический стиль
10.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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