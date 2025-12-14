Симпсон-Ларсен о победе на Кубке мира: «Я просто в шоке, не могу поверить. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отобраться на Олимпийские игры»

Лыжница Симпсон-Ларсен заявила, что в шоке от своей победы на Кубке мира.

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен поделилась эмоциями после победу в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

«Я просто в шоке, не могу поверить. Сегодня я чувствовала в себе силы, но не думала, что настолько.

Это победа действительно много значит. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы отобраться на Олимпийские игры», – сказала Симпсон-Ларсен.

Это первая победа 28-летней норвежки на Кубке мира. Ранее ее лучшим результатом на КМ являлось шестое место в масс-старте на 20 км в Руке, до этого она лишь четыре раза попадала в топ-10.