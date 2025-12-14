  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й
3

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Превц победил на Кубке мира в Германии.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Клингентале. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Клингенталь, Германия

Мужчины

HS140

Финал

1. Домен Превц (Словения) – 275,1 балла (141,0 м + 140,5 м)

2. Рен Никайдо (Япония) – 262,1 (141,0 м + 135,0 м)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 261,0 (142,0 м + 133,5 м)

4. Валентин Фубер (Франция) – 257,4 (140,0 м + 137,0 м)

5. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 252,5 (138,5 м + 133,0 м)

6. Наито Томофуми (Япония) – 252,0 (139,5 м + 136,0 м)

Квалификация

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 137,7 балла (142,5 м)

2. Домен Превц (Словения) – 136,4 (137,0 м)

3. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 131,8 (139,0 м)

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 129,2 (136,5 м)

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 127,5 (134,0 м)

6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 126,2 (132,5 м)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
прыжки с трамплина
logoКубок мира
Кристоффер Эриксен Сундаль
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Йоханн Андре Форфанг
logoХалвор Эгнер Гранеруд
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Мариус Линдвик
logoДомен Превц
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
результаты
Мануэль Феттнер
Рею Кобаяси
Рен Никайдо
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
13 декабря, 21:03
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Раймунд – 2-й, Кобаяси – 3-й
6 декабря, 20:25
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Никайдо – 2-й, Домен Превц – 3-й
29 ноября, 20:55
Главные новости
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
сегодня, 13:19
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
сегодня, 13:14
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»
сегодня, 12:52
Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»
сегодня, 11:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 10:45
Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы
сегодня, 10:29
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
сегодня, 10:19
Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
сегодня, 09:35
Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»
сегодня, 07:49
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
сегодня, 07:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15