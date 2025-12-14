Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Никайдо – 2-й, Рею Кобаяси – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Превц победил на Кубке мира в Германии.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Клингентале. Прыжки с трамплина Кубок мира Клингенталь, Германия Мужчины HS140 Финал 1. Домен Превц (Словения) – 275,1 балла (141,0 м + 140,5 м) 2. Рен Никайдо (Япония) – 262,1 (141,0 м + 135,0 м) 3. Рею Кобаяси (Япония) – 261,0 (142,0 м + 133,5 м) 4. Валентин Фубер (Франция) – 257,4 (140,0 м + 137,0 м) 5. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 252,5 (138,5 м + 133,0 м) 6. Наито Томофуми (Япония) – 252,0 (139,5 м + 136,0 м) Квалификация 1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 137,7 балла (142,5 м) 2. Домен Превц (Словения) – 136,4 (137,0 м) 3. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 131,8 (139,0 м) 4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 129,2 (136,5 м) 5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 127,5 (134,0 м) 6. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 126,2 (132,5 м)